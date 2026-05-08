Bancolombia ajustará uno de sus servicios de pagos que ya impacta a clientes; así funciona

Si eres de los que usa el celular para todo, prepárate porque la forma en la que mueves tu plata en Colombia acaba de cambiar para mejor.

Bancolombia ha anunciado la integración oficial de sus famosos códigos QR con el sistema Bre-B, una iniciativa del Banco de la República que promete hacer que las transferencias entre diferentes bancos sean tan rápidas como un parpadeo.

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Esta actualización no es un cambio cualquiera; impacta a más de 20 millones de clientes que ahora podrán disfrutar de una interoperabilidad real. ¿Qué significa esto en lenguaje sencillo?



Que si tienes un negocio o simplemente quieres que un amigo te pague el almuerzo, ya no importa si la otra persona tiene su cuenta en una entidad financiera distinta. Con el nuevo sistema, el dinero llega de forma inmediata.

¿Cómo funciona los QR para pagos en Bancolombia?

El sistema Bre-B es la gran apuesta del Banco de la República para modernizar los pagos en el país. Al integrarse con este, Bancolombia permite que sus códigos QR queden asociados a las llamadas "llaves".

Estas llaves son identificadores fáciles de recordar, como tu número de celular, correo electrónico, cédula o incluso una clave alfanumérica.

Lo mejor de todo es que el servicio busca reducir la dependencia del efectivo y ofrecer una experiencia unificada. Imagina que ya no tienes que dictar un número de cuenta larguísimo; ahora, con solo mostrar tu QR actualizado, la transacción se procesa en tiempo real, cualquier día y a cualquier hora.

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¿Hay que remplazar los QR de pago anteriores de Bancolombia?

¡Atención aquí! Esta es la parte más importante para todos los usuarios. Los códigos QR generados antes de esta actualización deben ser reemplazados.

Si tienes la imagen de tu QR guardada en la galería de fotos para enviarla por WhatsApp o si tienes el código impreso en tu local, es momento de renovarlo.

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Pasos para ajustar QR de pagos en Bancolombia

El proceso es increíblemente sencillo y lo haces directamente desde la App Mi Bancolombia:

Ingresa a la aplicación. Busca el botón de códigos QR en la pantalla inicial. Genera uno nuevo. También puedes hacerlo desde la opción "Tu Llavero" dentro del botón "Bre-B".

Al hacer esto, tu nuevo código QR se vinculará de inmediato a la llave que elijas, permitiéndote recibir transferencias de amigos, familiares o colegas de cualquier entidad que participe en el sistema Bre-B.

Para los comerciantes, las noticias son aún mejores. Bancolombia ha habilitado opciones específicas para que los negocios puedan cobrar de forma más ágil. Ahora, además del tradicional "código de negocio", pueden registrar llaves como su NIT o número de cédula (si son independientes).

Es vital tener en cuenta que si un comercio decide modificar su llave, el código QR anterior (ya sea físico o digital) se desactivará automáticamente. En ese caso, deberán solicitar uno nuevo a través de la App Bancolombia Negocios o en las sucursales físicas para seguir operando sin problemas.

Luz María Velásquez, vicepresidenta de Bancolombia, ha destacado que esta evolución busca una operación más segura y eficiente. Las cifras respaldan este movimiento: al cierre de abril de 2026, más de 90.000 comercios ya tenían registrada su llave de Bre-B, moviendo cifras millonarias en transacciones que antes dependían de procesos más lentos.