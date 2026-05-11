Joven habría acabado a su abuelo durante el Día de la Madre en Tolima; tenía varias heridas

Durante la celebración del Día de las Madres en el departamento del Tolima se vio empañada por un atroz acto violento, esto, en el municipio de El Guamo, un joven acabó con la vida de su propio abuelo tras un aparente reclamo de dinero, en especial por la festividad que se celebrada.

Según informó las autoridades la situación ocurrió en la noche del domingo en el barrio Pablo Sexto, específicamente en la calle 1 con carrera 12, en el sector de la quebrada Lemayá. La víctima fue identificada como Libardo Díaz, un adulto mayor respetado por la comunidad.

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De acuerdo con el reporte de los profesionales de la salud del Hospital San Antonio del Guamo, quienes atendieron la emergencia, Libardo Díaz ingresó con heridas críticas causadas por un arma cortopunzante. El agresor propinó dos golpes fatales; una en el cuello y otra certera en el corazón, por las cuáles terminó perdiendo la vida.



Las primeras investigaciones, respaldadas por declaraciones del alcalde de El Guamo, Álvaro Augusto Prada, apuntan a que todo esto fue motivado por un acto de intolerancia extrema contra Libardo Díaz.



¿Qué más se conoció del ataque a Libardo Díaz?

Por otro lado, según testimonios recolectados, el nieto llegó a la vivienda y le exigió una suma de dinero a su abuelo. Sin embargo, ante la negativa de Libardo Díaz de entregarle esto al joven, éste habría reaccionado con un objeto cortopunzante y atacado a su familiar sin mediar palabra.

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“Tenemos información de un joven que llegó a la casa... le pidió dinero al abuelo y parece que el abuelo no quiso darle nada. Al parecer, llevaba un arma cortopunzante y le propinó una puñalada en el corazón y lo mató”, aseveró el mandatario local ante los medios de comunicación.

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Gracias a la rápida denuncia de los vecinos del sector, quienes presenciaron parte de lo ocurrido y alertaron a las autoridades, la Policía Nacional activó un plan de búsqueda inmediato. Los cuadrantes de la zona lograron la captura del responsable. El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por esta situación.

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Por otro lado, el fin de semana del Día de las Madres en El Guamo dejó otra víctima mortal: el prestamista Jimmy Prada Arias, de 46 años, quien fue ultimado por sicarios frente a su vivienda en el barrio Bosques del Libertador.