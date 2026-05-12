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Extraño caso de mujer que cayó de un cuarto piso en Bogotá: "Muchos gritos"

Las autoridades informaron que el hecho ocurrió en medio de la celebración del Día de la Madre en la localidad de Kennedy.

Yenis Peñaloza perdió la vida después de caer de un cuarto piso
Extraño caso de mujer que cayó de un cuarto piso en Bogotá: "Muchos gritos”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de may, 2026

El Día de la Madre en Bogotá es conocido por ser uno de los días más violentos en el país, en las últimas horas, se conoció que en la localidad de Kennedy, Yenis Peñaloza, una mujer de 35 años, perdió la vida tras caer desde el cuarto piso de su vivienda en una situación calificada cómo un posible caso de violencia intrafamiliar.

Según informó ‘GatoNoticiasbogota´, el incidente ocurrió el pasado domingo 10 de mayo de 2026, en el barrio María Paz. En un inmueble ubicado en la diagonal 34A sur con transversal 83, donde las autoridades mencionaron que la mujer se encontraba haciendo labores en la casa.

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Ante esto, se conoció que la pareja sentimental de Yenis Peñaloza llegó a la residencia. En ese momento, se desató una fuerte discusión entre ambos por motivos que aún son materia de investigación. Al punto que testigos mencionaron que se escucharon gritos y fuertes ruidos al interior del apartamento antes de que cayera de su vivienda.

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“Se escuchaban muchos gritos y golpes, como si estuvieran lanzando cosas al piso”, afirmó uno de los habitantes del sector, según mencionó el medio en cuestión. Ante esto, los vecinos alertaron a la Policía Metropolitana de Bogotá, temiendo que la mujer terminará sin vida.

¿Qué terminó sucediendo con Yenis Peñaloza?

Una vez las autoridades llegaron al lugar de los hechos, los uniformados se encontraron con una escena desgarradora, debido a que el cuerpo de Yenis Peñaloza estaba tendida sobre el suelo frente a su casa, gravemente herida tras el impacto de la caída.

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Aunque la mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Actualmente, la Policía Judicial y organismos de investigación manejan el caso bajo la categoría de muerte para esclarecer lo sucedido.

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En estos momentos, las autoridades manejan tres hipótesis principales sobre lo ocurrido con Yenis Peñaloza, donde un punto es que haya sido un caso de violencia intrafamiliar, dado que la posible discusión escaló al punto que hubo participación de la pareja en lo ocurrido.

Por otro lado, que por la discusión con su pareja, ella perdiera el equilibrio y finalmente, hubiera una participación de terceros. Esto mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar lo ocurrido con Yenis Peñaloza terminará cayendo al vacío.

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