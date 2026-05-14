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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Policía de 19 años fue encontrado sin vida en baño de sede de la institución en Bogotá

Policía de 19 años fue encontrado sin vida en baño de sede de la institución en Bogotá

El patrullero había recibido su arma de dotación minutos antes de iniciar su turno en Casa de Nariño; su ausencia en la formación alertó a compañeros que hicieron el hallazgo.

Policía Nacional
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Un nuevo hecho enluta a la Policía Nacional de Colombia luego de que un patrullero de 19 años fuera hallado sin vida dentro del baño de una sede de la institución, ubicada en el centro de Bogotá.

La víctima fue identificada como Julián David Benítez Zárate, integrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quien se encontraba a pocos minutos de iniciar turno en la Casa de Nariño. El caso ocurrió en las instalaciones de la antigua sede de la Policía Metropolitana, en la calle sexta con avenida Caracas.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, el joven uniformado recibió su arma de dotación hacia las 8:00 de la noche del miércoles 13 de mayo. Minutos después ingresó a uno de los baños del lugar y, según las primeras versiones, habría accionado el arma contra sí mismo.

La situación comenzó a generar preocupación entre sus compañeros poco antes de la formación para el servicio, cuando notaron su ausencia. Tras buscarlo en las instalaciones, encontraron al patrullero ya sin vida dentro del baño, por lo que se activaron los protocolos institucionales y se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales.

Al sitio llegaron unidades de criminalística y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron la inspección técnica al cuerpo y comenzaron la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias de la muerte. Las investigaciones buscan establecer qué ocurrió en los minutos previos al hecho y cuáles habrían sido las razones detrás de la decisión del uniformado.

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Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial ampliado sobre el caso, mientras avanzan tanto las investigaciones internas como las diligencias judiciales correspondientes.

La muerte de Benítez Zárate ocurre días después de otro hecho que también causó conmoción dentro de la institución: el fallecimiento de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la estación de Policía de Providencia, quien fue encontrada sin vida dentro del lugar donde prestaba servicio.

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