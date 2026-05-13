¿Qué hacer con los niños en Bogotá? Planes gratis para el receso escolar de mitad de año

El receso estudiantil de mitad de año en Bogotá, programado entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026, representa un reto logístico y económico para miles de hogares.

Con los estudiantes de colegios oficiales fuera de las aulas durante dos semanas, los padres de familia buscan de manera masiva alternativas accesibles para el uso del tiempo libre.

Afortunadamente, la capital del país despliega una robusta agenda de actividades gratuitas orientadas al deporte, la ciencia y la cultura.



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A continuación, recopilamos las principales opciones institucionales disponibles para inscribir a tus hijos y garantizar un descanso productivo.

Vacaciones recreativas del IDRD: Deporte y actividad física

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) lidera las tradicionales "Vacaciones Recreativas". Estas jornadas se desarrollan en los parques metropolitanos y zonales de las 20 localidades de Bogotá, incluyendo puntos clave como el Parque Simón Bolívar, el Parque Tunal y el Parque San Cristóbal.

La oferta incluye torneos relámpago de fútbol, dinámicas de campamentos, juegos tradicionales y talleres de habilidades motrices. Las inscripciones se habilitan de forma digital y presencial en las alcaldías locales semanas antes del inicio del receso.

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El único requisito para asegurar un cupo es presentar el documento de identidad del menor y el certificado de afiliación a salud (EPS o Sisbén).

Red de Bibliotecas Públicas (BibloRed): Literatura y tecnología

Para los padres que buscan actividades enfocadas en el aprendizaje y la creatividad, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) ofrece programación especial de mitad de año.

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Espacios como la Biblioteca Virgilio Barco, la Biblioteca El Tintal y la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo abren talleres de robótica básica, programación para niños, clubes de lectura juvenil y ciclos de cine infantil.

Estas actividades no tienen costo y representan un entorno seguro donde los menores desarrollan habilidades críticas y tecnológicas mientras conviven con otros estudiantes de su edad.

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Talleres artísticos en los Centros de Formación Crea

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de su programa Crea, dispone de experiencias artísticas comunitarias durante las dos semanas de descanso escolar. Los niños y jóvenes pueden explorar disciplinas como la danza, el teatro, las artes plásticas, la música y la literatura.

Los centros Crea están distribuidos estratégicamente en zonas prioritarias de la ciudad para garantizar que los estudiantes de sectores vulnerables tengan acceso a educación artística de alta calidad durante su tiempo libre.

Consejos para los padres antes del receso escolar

Debido a que la demanda de estos programas públicos gratuitos es sumamente alta en los buscadores, la principal recomendación para los padres es realizar el registro anticipado.

Monitorea las plataformas oficiales del Distrito durante la primera semana de junio para radicar los documentos a tiempo.

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Recuerde que el adecuado aprovechamiento de las vacaciones de mitad de año no solo soluciona el cuidado de los menores, sino que fortalece la salud mental y previene problemáticas de convivencia escolar de cara al retorno a clases el martes 7 de julio de 2026.