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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿A Michael Jackson le quitaron la vida? Vidente habla de manos negras en el caso

¿A Michael Jackson le quitaron la vida? Vidente habla de manos negras en el caso

La médium Ayda Valencia reveló su versión sobre lo ocurrido con Michael Jackson en un diálogo con los micrófonos de Cada Loco con su Tema.

¿A Michael Jackson le quitaron la vida?
¿A Michael Jackson le quitaron la vida? Vidente habla de manos negras en el caso
Foto: Foto montaje realizada por La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Para la emisión de "Cada loco con su tema" de La Kalle, la reconocida médium colombiana Ayda Valencia decidió compartir sus revelaciones sobre uno de los misterios más grandes, cómo fue la muerte de Michael Jackson. Esto debido a las posibles llamadas donde el artista supuestamente por su vida.

Durante la entrevista, Ayda fue consultada sobre si la muerte del 'Rey del Pop' fue realmente un accidente o si hubo factores externos involucrados. Ante esta situación, la médium no dudó en responder que sí llegó a sentir una energía de intervención oscura en el deceso del cantante. "Sí efectivamente ahí sí lo desvivieron manitos negras que lo desvivieron", sentenció sobre lo ocurrido.

Puedes leer: ¿Michael Jackson hizo shows privados a 'duros' en Colombia? Galy Galeano responde

A pesar de la gravedad de sus palabras, ella quiso distanciarse de las especulaciones sin fundamento que suelen inundar internet. "No estoy avalando teorías conspiranoicas porque no soy de eso pero sí efectivamente ahí sí lo desvivieron", aclaró, enfatizando que el Michael Jackson pudo perder la vida con manos ajenas.

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¿Qué más reveló Ayda Valencia con relación a Michael Jackson?

Una vez los integrantes de la mesa escucharon está revelación, le preguntaron cómo una médium se puede contactar con alguien que habla inglés. Ante esto, Ayda explicó que en el plano espiritual las palabras sobran. "El lenguaje energético no tiene idioma no tiene lengua... la energía es universal"

Puedes leer: Alma de Andrés colmenares contactó con médium y le dejó mensaje a su mamá

Según ella, las comunicaciones con el más allá se basan en sensaciones y conceptos directos, asegurando que "el traductor del más allá no existe", por lo cuál, es posible comunicarse con figuras como Michael Jackson u otras personas relevantes para la historia.

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Por otro lado, reveló un dato que pocos conocían: "Yo trabajo con un grupo especial, una célula especial de como una derivación del FBI de los Estados Unidos ayudando a resolver casos no resueltos". Esta experiencia en la resolución de crímenes reales le otorga un peso distinto a sus afirmaciones sobre el caso de Michael Jackson.

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Finalmente, explicó que para ella el ‘Rey del Pop’ sabía que lo estaban acechando, algo que coincide con las grabaciones que han vuelto a ser tendencia recientemente. Mientras el mundo sigue debatiendo sobre el legado y los últimos días del artista, la médium reafirma que todavía hay más información que se puede conocer de este caso.

Mira también: ¿Qué pasó con Michael Jackson? Ayda Valencia habla de “manos negras” detrás de su muerte

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