Fuerte temblor en Colombia superó la magnitud 5.6 en escala de Richter

Este jueves 14 de mayo de 2026, los habitantes de varias regiones de Colombia iniciaron su jornada con un movimiento telúrico que no pasó desapercibido.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que la tierra se movió con fuerza en el Pacífico, generando una ola de reportes inmediatos en diversas plataformas digitales por parte de ciudadanos que sintieron la sacudida desde muy temprano.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el evento principal ocurrió exactamente a las 7:48 de la mañana, hora local. Este sismo tuvo una magnitud de 5.6 y su epicentro se localizó en el litoral del San Juan, específicamente en la zona de Docordó, en el departamento del Chocó.



Aunque la información inicial fue de carácter preliminar y generada de forma automática, los expertos en sismología se encargaron de revisar los datos para ofrecer un boletín actualizado a la opinión pública.



La percepción del movimiento fue amplia debido a la energía liberada por un sismo de esta magnitud. Afortunadamente, a pesar de lo llamativo del evento, las autoridades han dado un parte de tranquilidad inicial, indicando que hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños estructurales de gravedad en las zonas cercanas al epicentro.

¿En qué ciudades se sintió el temblor?

El impacto del sismo de 5.6 no se limitó únicamente al departamento del Chocó. Usuarios en redes sociales informaron que el movimiento fue notable en gran parte del suroccidente colombiano.

Entre las ciudades principales donde se reportó una percepción clara del temblor se encuentran Cali y Popayán, así como en diversos municipios cercanos a estas capitales.

La facilidad con la que se percibió el sismo en estas áreas depende de varios factores, como la profundidad del evento y las características geológicas del suelo en cada región.

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Curiosamente, la mañana del jueves ya había tenido un antecedente sísmico en otra zona del país. Horas antes del evento en el Pacífico, el SGC registró un primer sismo en el departamento del Cesar. Este ocurrió a las 3:49 de la mañana con una magnitud de 2.5.

El epicentro de este primer movimiento se ubicó cerca del municipio de Becerril, en una zona del nororiente del país próxima a la frontera con Venezuela.



Recomendaciones clave ante sismos

Frente a la frecuencia de estos eventos en el país, las autoridades recalcan la importancia de saber cómo reaccionar.

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Durante un temblor, lo primordial es mantener la calma y buscar refugio en zonas seguras, como debajo de mesas resistentes o junto a columnas estructurales, siempre alejándose de ventanas o elementos que puedan caer.

Si el sismo te sorprende en la calle, la recomendación es alejarte de postes, cables eléctricos y fachadas que puedan colapsar.

En caso de ir conduciendo, lo ideal es reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro que no sea un puente o túnel.

Una vez finalizado el movimiento, es vital verificar el estado de las personas alrededor y revisar si existen fugas de gas o grietas peligrosas en la vivienda antes de reingresar. Contar con un kit de emergencia y un plan familiar sigue siendo la mejor herramienta de prevención para este tipo de situaciones naturales.

