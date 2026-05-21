Caso Yulixa Toloza: la drástica decisión que tomaron las autoridades de Bogotá tras el caso

La muerte de Yulixa Toloza, una mujer que perdió la vida tras someterse a un procedimiento en un establecimiento clandestino en el sector de Venecia. Provocó una contundente respuesta por parte de las autoridades distritales, al punto que se conoció que la Alcaldía Local de Kennedy hizo operativos contra sitios parecidos.

Tras lo ocurrido con Yulixa Toloza, se conoció que las autoridades llevaron a cabo intensas jornadas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en diversos sectores de Kennedy. Al punto que se conoció que el resultado de estas intervenciones fue el sellamiento temporal de cinco centros estéticos que no cumplían con la normativa legal vigente para operar.

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Durante estos operativos se inspeccionaron un total de 14 establecimientos dedicados a procedimientos invasivos, incluyendo consultorios y locales de tratamientos corporales y faciales, en donde se concentraron en cuatro punto especificos:



Permisos de funcionamiento actualizados. Documentación sanitaria reglamentaria. Condiciones estrictas de bioseguridad. Habilitación del personal para realizar procedimientos médicos.

Por otro lado, Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy, enfatizó a Noticias Caracol que estos controles buscan garantizar que los servicios estéticos se desarrollen bajo condiciones de seguridad y legalidad, protegiendo la salud pública de la ciudadanía.

¿Qué más se conoce del caso de Yulixa Toloza?

La intervención de las autoridades se da debido a lo ocurrido con Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una vía entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, tras seis días de intensa búsqueda y su identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal fue el pasado 20 de mayo.

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Preliminares las autoridades señalan que Yulixa acudió a un centro clandestino en el sector de Venecia. Testigos clave relataron haber visto a la mujer salir del establecimiento con una palidez extrema y los labios morados, señales de que algo andaba mal tras la intervención. Por este caso, ya han sido capturados dos hombres en Cúcuta, identificados como Kelvis Sequeira Delgado y Jesús Hernández Morales, quienes enfrentan audiencias preliminares, además de la dueña del local, su pareja y el posible cirujano de la mujer de 52 años, en Venezuela.

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Recientemente, la Secretaría Distrital de Salud también clausuró el centro “Dr. Danubio Blanco Beauty Laser” en el norte de Bogotá. En este lugar, que ofrecía servicios de botox y perfilamiento de labios, se hallaron graves inconsistencias en la tenencia de medicamentos y elementos quirúrgicos, además de carecer de la autorización respectiva.

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