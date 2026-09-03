Video| Nelson Velásquez se enfrentó al personal de un hotel; defendió a sus seguidores

En redes sociales circulan videos en los que se muestra al cantante de vallenato Nelson Velásquez protagonizando un fuerte e incómodo altercado en un hotel de la ciudad costera de Monterrey.

Al parecer, el cantante habría salido en defensa de sus seguidores, los cuales presuntamente fueron maltratados por el personal del hotel.

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El compositor se encontraba en el territorio mexicano realizando una presentación en la Arena Monterrey junto a Alex Manga y Jean Carlos Centeno, donde miles de seguidores cantaron sus repertorios.



Tras el concierto, el artista regresó al hotel en el que se estaba hospedando. Sin embargo, presenció un hecho que despertó su indignación.

Según los videos, el personal del hotel no trató de manera correcta a un grupo de fanáticos que se encontraban esperándolo para saludarlo y acompañarlo durante su estadía en el lugar.

El intérprete de éxitos como 'Volver' y 'Entrégate' tomó la decisión de no quedarse callado; esto ocasionó que el ambiente se tornara tenso. El artista reclamó con mucha molestia e inconformidad por el trato que les dieron a sus seguidores.

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¿Cómo defendió Nelson Velásquez a sus seguidores?

Durante la fuerte discusión, el artista nacido en San Juan del Cesar confrontó a un empleado del hotel expresando: "todos los días vienen aquí acompañarme pero con la grosería que carga este señor sepa que jamás ni esta educación ni otra educación va a llegar".

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Nelson Velásquez, visiblemente molesto por la actitud del trabajador, le lanzó una contundente advertencia, indicándole que no dejaría pasar por alto esta situación: "Y a mí, a mí sí, a mí sí me interesa y voy a boletearlos en internet para que sepan que son lo peor de aquí", manifestó.

El exvocalista de los Inquietos del Vallenato insistió en que el comportamiento del personal fue inaceptable hacia sus admiradores. Con un tono de profunda molestia, el artista les recriminó directamente en el vestíbulo del hotel diciendo sin filtros: "Mala gente, son mala gente ustedes".

¿Cómo respondieron los empleados del hotel a Nelson Velásquez?

El personal del lugar se basó en las políticas del establecimiento para justificar la expulsión de los seguidores. Sin embargo, el intérprete defendió el derecho de su público a permanecer en el área común diciendo: "Visita aquí en recepción; yo puedo recibir... recepción, sí la puedo recibir".

Durante el fuerte enfrentamiento, el cantante les recordó a los empleados que él y su equipo habrían pagado por su estancia y merecían ser tratados de forma respetuosa. También hizo referencia al carácter comercial de su permanencia: "Está alquilada". Nosotros estamos pagando".

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Los videos que circulan por redes sociales sobre el fuerte reclamo en Monterrey se viralizaron y generaron múltiples reacciones de los internautas. Algunos aplaudieron la forma en la que el artista afrontó la situación: "Excelente, muchachos, defiendan a su público".

Mientras que otros usuarios adoptaron una postura más neutral, también defendieron la posición del personal del establecimiento con comentarios como: “¡Para eso existen los reglamentos!” y “Reglas son reglas”.