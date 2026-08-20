La drástica decisión que tomó Alfredo Gutiérrez tras el cambio en su apariencia

El reconocido acordeonero y cantautor de música vallenata Alfredo Gutiérrez se convirtió en el centro de atención en redes sociales debido a un drástico cambio en su apariencia física.

El maestro, de 83 años, ha sido tres veces Rey Vallenato y es autor de éxitos como Anhelos, La paloma guarumera, Festival en Guararé y Ojos indios. En los últimos días, su aparición en un video cotidiano generó numerosas reacciones entre sus seguidores.

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El contenido fue compartido por el propio artista y llevaba como título “sábado de terapia”. En la grabación, se observa a Alfredo Gutiérrez caminando descalzo sobre el césped, mientras viste una camiseta de la Selección Colombia y una pantaloneta.



Según explicó el artista, la actividad buscaba conectar con la naturaleza como parte de una jornada de bienestar. Sin embargo, la atención de los usuarios se centró rápidamente en el aspecto de su rostro, que algunos seguidores percibieron diferente en comparación con su imagen habitual.

El botox le ganó la batalla al rostro de Alfredo Gutiérrez.



¡Envejezcan con dignidad! pic.twitter.com/0xCcz2RY4i — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) August 18, 2026

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¿Cuál fue la decisión que tomó Alfredo Gutiérrez ante los comentarios?

La publicación generó opiniones divididas y especulaciones en plataformas como X e Instagram. Algunos usuarios cuestionaron el aspecto del artista y llegaron a relacionarlo, sin pruebas, con posibles procedimientos estéticos.

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En X, por ejemplo, una cuenta acompañó el video con la frase “envejezcan con dignidad”, mientras otros comentarios hicieron referencia al supuesto uso de bótox. Sin embargo, no existe confirmación de que Alfredo Gutiérrez se haya sometido a algún procedimiento estético.

Por otro lado, numerosos seguidores salieron en defensa del maestro vallenato. Argumentaron que el cuidado de la apariencia y la decisión de recurrir o no a procedimientos estéticos hacen parte de la libertad personal y pidieron evitar comentarios sobre el cuerpo de otras personas. También destacaron el legado de Gutiérrez y solicitaron respeto hacia una de las figuras más importantes de la música vallenata en Colombia.

En medio de la controversia, Alfredo Gutiérrez desactivó los comentarios de la publicación en su cuenta oficial de Instagram, una decisión que se produjo luego de las numerosas reacciones generadas por el video.

Hasta el momento, ni el acordeonero ni sus familiares o representantes han confirmado si se sometió a algún procedimiento estético. Por ello, las versiones sobre un posible retoque en su rostro continúan siendo especulaciones de los usuarios en redes sociales.