Adiós definitivo a reconocido colegio de Bogotá; entre los mejores de calendario A

La educación privada en Bogotá enfrenta un nuevo golpe ante la baja demanda de estudiantes que viene obligando a instituciones a tomar medidas drásticas como cierre de sedes o de colegios en su totalidad.

Esta situación ahora toca al Colegio Nueva Alianza Integral, institución emblemática del sur de la capital, que anunció que cerrará definitivamente sus puertas al finalizar el año escolar 2025, por lo que ya no contará con funcionamiento a partir de 2026; esto tras una sostenida caída en las matrículas que volvió insostenible su operación.

La decisión pone fin a 46 años de trayectoria educativa en la localidad de San Cristóbal Sur y luego de que esta institución llegara a posicionarse como uno de los mejores colegios de calendario A, según resultados de pruebas Saber 11.



El anuncio fue hecho mediante una carta dirigida a padres de familia, estudiantes, docentes y colaboradores, firmada por Sociedad Romero Vivas, fundadores del colegio. En el mensaje, las directivas explican que la determinación obedece a factores estructurales que hoy golpean al sector educativo, como la baja natalidad, la crisis demográfica y las dificultades financieras que afectan a instituciones privadas de tamaño intermedio.



“La sostenibilidad financiera se ha visto seriamente comprometida por circunstancias que impactan al sector educativo a nivel nacional e internacional”, señala el comunicado, en el que se reconoce que la decisión fue “difícil y profundamente sentida”.

¿Por qué cierra el colegio Nueva Alianza en Bogotá?

Según la información entregada por la institución, de los 550 cupos disponibles, solo 215 estudiantes estaban matriculados en el actual ciclo escolar. De las 17 aulas con las que cuenta el colegio, apenas 11 estaban en uso. Esta baja ocupación redujo de forma considerable los ingresos, dificultando el pago de nómina, el mantenimiento de la infraestructura y la inversión académica.

A esto se sumó un alto nivel de cartera vencida, que alcanzó el 48,24 %, en un contexto donde los costos fijos —salarios, servicios públicos y sostenimiento de la planta física— no disminuyen al ritmo de la matrícula.

Las directivas señalaron que el cierre no responde a una coyuntura aislada, sino a un fenómeno demográfico de largo plazo. En Colombia, la reducción en el número de nacimientos ha impactado directamente la demanda de cupos escolares. En 2024, el país registró 445.011 nacimientos, la cifra más baja de la última década, con una reducción significativa frente a años anteriores.

Este contexto ha provocado el cierre de cientos de instituciones educativas. De acuerdo con datos oficiales citados por la administración del colegio, más de 760 colegios han cerrado en los últimos seis años, 26 de ellos solo en el primer semestre de 2024 en Bogotá.



Colegio Nueva Alianza, entre los mejores en Pruebas Saber 11

Fundado hace casi medio siglo, el Colegio Nueva Alianza Integral se consolidó como uno de los referentes educativos del calendario A en Bogotá. Bajo una propuesta académica integral, ofrecía formación en áreas como programación, emprendimiento, música y expresión corporal, además de exigir el inglés como segunda lengua.

Su enfoque pedagógico, sumado a infraestructura renovada y laboratorios con tecnología, le permitió alcanzar niveles de desempeño “Muy Superior” en las pruebas de Estado y ubicarse en el puesto 20 del ranking distrital de la Prueba Saber 11° en 2024.

En los últimos años el colegio intentó alternativas para fortalecer su sostenibilidad, como escuelas deportivas y culturales, jornadas complementarias y eventos institucionales. Sin embargo, la baja participación y las dificultades económicas de muchas familias confirmaron que el margen de maniobra era cada vez menor.

Con su cierre, Nueva Alianza Integral se suma a la lista de colegios que baja el telón en medio de un panorama demográfico adverso y que ha sido evidente, especialmente, después de pandemia.