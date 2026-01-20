Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Reconocido colegio en Bogotá cierra sus puertas: funcionó por más de 50 años

Reconocido colegio en Bogotá cierra sus puertas: funcionó por más de 50 años

La institución no logró sostener los gastos básicos, entre ellos el pago de los salarios de los docentes y el arriendo del inmueble.

Colegio María Santa Soledad cierra sus puertas
Reconocido colegio en Bogotá cierra sus puertas: funcionó por más de 50 años
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales e ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

En las últimas horas se conoció que una institución educativa insignia de Bogotá cerró sus puertas definitivamente este año 2026. Se trata del Colegio María Santa Soledad, ubicado en el barrio Veraguas Central, en la localidad de Puente Aranda, el cual cesó operaciones por las bajas matrículas de los estudiantes.

Noticias Caracol mencionó que esta institución no logró sostener sus gastos básicos, entre ellos el pago de los salarios a los docentes, el arriendo del inmueble y el costo de mantenimiento. Sumado a los pocos estudiantes que llegaron y el retiro progresivo de otros.

Puedes leer: Estos son algunos colegios privados que no volverán a abrir sus puertas en 2026

Dichas situaciones generaron que la institución tomará la decisión de cerrar sus puertas. Situación que tomó por sorpresa a los padres de familia, estudiantes y profesores que no esperaban este panorama para el Colegio María Santa Soledad.

Ante esto, Hugo Heredia, exrector del Colegio María Santa Soledad, explicó al medio mencionado que la institución con el paso del tiempo la cifra de estudiantes matriculados fue disminuyendo de manera significativa. Al punto que no lograron cubrir los gastos escolares. Además de explicar que varios padres de familia estaban en mora en los pagos.

De igual forma, explicó Heredia que factores como la baja tasa de natalidad y el crecimiento de la educación virtual han incidido directamente en la reducción de la demanda.

¿Qué colegios privados no abrirán sus puertas en este 2026?

La situación del Colegio María Santa Soledad no es la única en el año, debido al caso del Colegio Nueva Alianza Integral en Bogotá, que cesó operaciones tras casi 50 años de trayectoria. Asimismo, el Colegio Comfaboy en Duitama, el cual anunció su cierre tras no lograr una cobertura de matriculados.

Puedes leer: Colegios privados y cobros en 2026: lo que sí pueden cobrar y lo que está prohibido

Asimismo, las instituciones que también cerraron sus puertas como el colegio La Presentación Sans Facon y el María Auxiliadora en Cali, situación que es preocupante para el MinEducación, debido a que en Bogotá, mientras que en 2022 se registraban 1.570 instituciones, para el año 2025 la cifra descendió a 1.317 colegios, una reducción de 253 planteles.

Sin embargo, pese a esto la normativa vigente establece protecciones para los estudiantes, en donde menciona que los colegios privados que decidan cerrar están obligadas a informar a los padres con seis meses de antelación. Además, deben establecer convenios con otros colegios que garanticen la continuidad académica de los alumnos afectados.

Mira también: ¿Te pueden dejar por fuera del colegio por no llevar uniforme?

