Inesperado VIDEO de María Fernanda Cabal posando; demostró que no todo es política

La senadora María Fernanda Cabal ha vuelto a sacudir el avispero digital, pero esta vez no ha sido por un acalorado enfrentamiento en el Congreso, sino por un contenido mucho más estético y relajado que ha dejado a sus seguidores y detractores con la palabra en la boca.

En un giro inesperado para quienes están acostumbrados a verla en medio de la confrontación política, la congresista del Centro Democrático compartió un videoclip en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas.

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En las imágenes, que parecen sacadas de una sesión de fotos profesional o un detrás de cámaras de una revista de moda, se puede ver a una María Fernanda Cabal muy enfocada en su imagen.



La cámara la rodea mientras ella posa de perfil, dedicando especial atención a acomodar su cabellera negra.

El atuendo elegido para la ocasión fue una prenda de color blanco, la cual combinó con llamativos accesorios dorados y unos aretes grandes también en tono blanco, logrando un contraste que muchos usuarios calificaron de impecable.

Lo más curioso del video ocurre cuando la senadora, al notar que la lente no deja de seguirla, pregunta con naturalidad: “¿Por qué estás grabando?”. La respuesta que recibió fue directa al corazón de su comunidad digital: “Es para tus fans”.

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Ante esto, la congresista justificó su apariencia mencionando que el clima le había jugado una pasada con su peinado, alegando que la habían tomado por sorpresa con un look "alborotado" por las condiciones ambientales.

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Sin embargo, lejos de mostrarse incómoda, cerró el clip con una sonrisa, un gesto hacia la cámara y un saludo especial para quienes siguen de cerca sus pasos.

Pero como es costumbre en ella, el contenido no llegó solo. Lo que realmente generó una ola de comentarios fue el texto que acompañó la publicación, donde dejó claro que su compromiso con sus ideales no descansa, ni siquiera cuando se trata de lucir bien.

“No todo es micrófono y debate”, comenzó escribiendo la senadora, marcando una distancia con su labor legislativa diaria para dar paso a una faceta más personal.

En su mensaje, Cabal explicó que momentos como el del video también forman parte de su preparación antes de la batalla política. Según sus propias palabras, se requiere de concentración, templanza y decisión antes de salir a defender sus creencias.

No obstante, el "giro" más comentado fue la pulla que lanzó al final de su descripción: “Y para todo, como no somos de izquierda, debemos estar bonitas”.

Esta frase, cargada de su estilo característico, fue el detonante para que las redes sociales estallaran en opiniones divididas.

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A pesar de las constantes controversias políticas que rodeen su nombre, en esta ocasión la elegancia y el porte de la congresista fueron los protagonistas.

Incluso usuarios que manifestaron no compartir su inclinación ideológica se tomaron el tiempo para elogiar lo "guapa" que se veía en las imágenes, destacando que su estilo y seguridad frente a la cámara son innegables.

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Este video demuestra que, para la senadora, la imagen y la política pueden ir de la mano sin perder la contundencia.

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