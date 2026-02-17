Publicidad

Daniel Daza revela quién es el verdadero TIGRE, ¿Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella?

Daniel Daza revela quién es el verdadero TIGRE, ¿Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella?

¿Sabías que Cepeda y Abelardo tienen energías opuestas? Daniel Daza explica en La Kalle por qué uno es un Tigre y el otro un Caballo.



Foto: Redes de Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

En el mundo del entretenimiento, las apariencias engañan, pero los astros no. Daniel Daza estuvo en El Klub de La Kalle y se encargó de ponerle nombre y "animal" a dos de las figuras más queridas de los medios: Cepeda y Abelardo.

La revelación dejó a todos con la boca abierta, especialmente porque la energía de cada uno explica perfectamente por qué les va como les va en este año del Caballo.

Puedes leer: Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco

Para Daniel, no hay duda: “Cepeda... es el verdadero Tigre”. ¿Qué significa esto en el horóscopo chino? El Tigre es un signo de mando, de fuerza y de una intuición que no falla.

Al ser Cepeda un Tigre, está en uno de sus mejores momentos de compatibilidad, ya que el Tigre y el Caballo (el signo del año actual) son mejores amigos en el zodiaco. Esto explica esa aura de éxito y seguridad que proyecta. Si eres Tigre como Cepeda, este es tu momento de rugir.

En La Kalle, Daniel destacó que estas personalidades son las que mueven el mundo del entretenimiento actual, pero cada uno debe saber cuándo frenar.

Si tú te sientes identificado con alguno de ellos, presta atención a la compatibilidad. Daza mencionó que el Tigre, el Perro y la Cabra son los más beneficiados este año por su relación con el Caballo.

Así que Cepeda tiene el viento a favor, mientras que Abelardo debe aprender a manejar su propia energía para no terminar fundido. ¡Una lección de astrología pura aplicada a la vida real que solo podrías escuchar en El Klub de La Kalle!

Escucha la entrevista completa aquí:

