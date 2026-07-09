¿Quién es el papá? Karola confiesa embarazo en pleno reality y deja fríos a participantes

El mundo del entretenimiento y las plataformas digitales se encuentra en completo shock tras la inesperada revelación de Karola Alcendra.

La famosa creadora de contenido paralizó a su audiencia al confesar públicamente que se encuentra en la dulce espera. Sin embargo, la gran incógnita que ha inundado las tendencias de búsqueda en internet gira en torno a una sola pregunta: ¿quién es el papá del bebé de Karola?

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La noticia no se dio a conocer a través de una sesión de fotos tradicional en Instagram, sino de forma orgánica ante las cámaras de un formato que viene rompiendo récords de audiencia.

La Prisión de Destino es un popular reality show de convivencia transmitido a través de YouTube, creado por Destino Positivo (de Destino Tolk). El programa reúne a decenas de influencers y creadores de contenido latinos que conviven las 24 horas del día en una locación adaptada como una prisión en Miami.

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En un momento de descanso dentro de esta estricta convivencia, la barranquillera llamó a uno de sus compañeros más cercanos para soltar la bomba que dejó a todos helados. La incertidumbre escaló rápidamente, ya que la influencer aseguró que se trataba de un secreto absoluto, provocando que las redes sociales se llenaran de teorías sobre la identidad del padre de su hijo.

¿Quién es el papá del bebé de Karola?

Para terminar con las especulaciones de los internautas, la propia Karola dio el nombre del implicado en plena transmisión de la plataforma. Según las declaraciones de la influencer, el presunto padre de su bebé es Eidevin López, el reconocido actor y también creador de contenido digital.

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Ambos compartieron una altísima química y un sonado romance digital meses atrás.

Aunque en su momento manejaron su situación personal con cierta reserva ante los medios tradicionales, el fuerte vínculo afectivo continuó creciendo fuera de las pantallas en el entorno privado de la pareja.

¿Quién es el papá del bebé de Karola?

El condimento que ha vuelto viral esta historia es la sorpresiva falta de comunicación previa. La creadora de contenido admitió abiertamente frente a las cámaras de YouTube que su expareja aún no estaba al tanto de la situación: “Eh, no, es que él no sabe”, señaló de forma contundente.

A pesar de esto, el revuelo digital provocó una reacción casi inmediata.

A las pocas horas del anuncio de Karola dentro de la prisión en Miami, Eidevin López encendió las alarmas al subir una historia en su cuenta oficial de Instagram. El actor vallenato publicó un video subiendo unas escaleras eléctricas junto a una niña pequeña acompañada de la palabra “Ensayando” y un emoji de risa, lo que muchos consideran la confirmación indirecta de que asume su nuevo rol familiar.

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¿Broma del reality o embarazo real?

Como es costumbre en el entorno de los influencers, el escepticismo no se ha hecho esperar. Un sector considerable de los seguidores de la cartagenera sostiene la teoría de que todo se trata de una broma o estrategia para generar interacciones en el show de Destino Positivo.

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Los usuarios argumentan que su físico actual no muestra signos notorios de gestación, a pesar de que algunos fragmentos del programa sugerían un tiempo avanzado.