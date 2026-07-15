¡Lo pillaron! Falso asesor bancario en Bogotá cayó por un detalle que nunca imaginó

La Policía de Bogotá frustró una modalidad de estafa que buscaba apoderarse de información financiera de los ciudadanos. En el barrio Nicolás de Federmán, un hombre fue capturado en flagrancia luego de hacerse pasar por asesor de una reconocida entidad bancaria para engañar a sus víctimas durante supuestos trámites relacionados con tarjetas de crédito.

El operativo comenzó gracias a la denuncia de un ciudadano que alertó a las autoridades tras recibir una llamada sospechosa. Según explicó, un supuesto funcionario bancario lo contactó para coordinar el cambio físico de su tarjeta de crédito mediante un encuentro fuera de las instalaciones de la entidad.

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Con esa información, uniformados del CAI Federmán acompañaron a la víctima hasta el lugar acordado. Allí verificaron la presencia del sospechoso y, una vez confirmadas las características entregadas en la denuncia, procedieron a intervenirlo para establecer si realmente pertenecía a la entidad financiera que decía representar.



Durante el procedimiento, los policías adscritos a la Estación de Teusaquillo inspeccionaron el morral que llevaba el hombre. En su interior encontraron varios elementos que despertaron las sospechas de las autoridades y evidenciaron que el supuesto asesor no realizaba ninguna labor oficial relacionada con servicios bancarios.

Entre los objetos incautados había seis tarjetas de crédito a nombre de diferentes personas, treinta y dos chips de plásticos bancarios, además de carpetas con logotipos corporativos y documentos que contenían información personal de posibles víctimas, elementos que ahora hacen parte de la investigación judicial.

Con apoyo de expertos de la DIJIN, las autoridades verificaron el material encontrado y establecieron que los logotipos utilizados presentaban alteraciones frente a los originales. Ese hallazgo fortaleció las evidencias para dejar al capturado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Secretaría Distrital de Seguridad también compartió un video del procedimiento a través de sus redes sociales. En la publicación señaló: "Vean como se movía este falso asesor comercial en el barrio Nicolás de Federmán. Fue capturado en flagrancia cuando citó a un ciudadano".

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Las autoridades indicaron que este tipo de operativos hacen parte de la estrategia para enfrentar las modalidades de fraude financiero que afectan a los habitantes de la capital. Entre enero y julio de 2026 se registraron 11.175 denuncias por estafa, una cifra que representa una reducción del 21 % frente al mismo periodo anterior.

El caso también sirvió para reiterar el llamado a los ciudadanos a desconfiar de cualquier comunicación que solicite realizar cambios de tarjetas, documentos o productos financieros fuera de las oficinas oficiales de las entidades bancarias.

La Policía Metropolitana incautó un total de 32 chips de telefonía móvil, celulares y papelería de entidades financieras como Davivienda, elementos que el detenido utilizaba para ganarse la confianza de sus víctimas. Captura de pantalla @SeguridadBOG

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¿Cómo operaba el falso asesor bancario capturado en Teusaquillo?

De acuerdo con la investigación, el hombre contactaba telefónicamente a las personas haciéndose pasar por funcionario de una entidad financiera. Después acordaba un punto de encuentro para realizar, supuestamente, el reemplazo físico de la tarjeta bancaria.

Una vez lograba reunirse con la víctima, aprovechaba el desarrollo del procedimiento para ejecutar el llamado "cambiazo", apropiándose de la tarjeta y obteniendo información que posteriormente podía ser utilizada para cometer otras conductas delictivas relacionadas con productos financieros.

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Para hacer más creíble el engaño utilizaba carpetas con apariencia institucional, logotipos similares a los oficiales y documentación que aparentaba pertenecer a una entidad bancaria. Esa presentación le permitía generar confianza antes de solicitar la entrega de los plásticos.

Las autoridades recordaron que ningún banco realiza este tipo de procedimientos mediante encuentros en la vía pública o en lugares acordados por teléfono. Cualquier cambio de tarjetas o productos financieros debe adelantarse exclusivamente a través de los canales oficiales de cada entidad.

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Durante la captura también fueron incautados dos teléfonos celulares que serán analizados por los investigadores. El objetivo es establecer si existen más personas vinculadas a esta modalidad de estafa o si el detenido hacía parte de una estructura dedicada al hurto de información financiera.

La Policía Metropolitana de Bogotá insistió en la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa y recordó que la Línea de Emergencias 123 permanece habilitada para reportar este tipo de hechos. Asimismo, recomendó no entregar tarjetas bancarias ni información personal a desconocidos, aunque estos exhiban carnés o documentos con apariencia oficial.

Vean como se movía este falso asesor comercial en el barrio Nicolás de Federman. Fue capturado en flagrancia cuando citó a un ciudadano para cambiarle su tarjeta de crédito.



En su morral llevaba más tarjetas con logos alterados, 32 chips de plásticos bancarios y celulares, entre… pic.twitter.com/RK6ITAe5SR — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 15, 2026