¿Sales de viaje este puente? No dejes que el Pico y Placa Regional te dañe el regreso

Bogotá se prepara para una movilización masiva este puente festivo del 1 de mayo. La Secretaría Distrital de Movilidad calcula que más de un millón de vehículos saldrán de la capital, mientras que una cifra similar regresará para el cierre del puente.

Para que no te quedes atrapado en el trancón, ya está listo el operativo del Pico y Placa Regional para el domingo 3 de mayo.

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Horarios del Pico y Placa Regional en Bogotá (3 de mayo)

Si planeas entrar a la ciudad este domingo, programa tu viaje con tiempo. La restricción operará en los nueve corredores de acceso y cumplirla te ahorrará sanciones económicas:



12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo entran vehículos con placa terminada en PAR (0, 2, 4, 6 y 8).

Solo entran vehículos con placa terminada en PAR (0, 2, 4, 6 y 8). 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo entran vehículos con placa terminada en IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9).

Solo entran vehículos con placa terminada en IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9). Antes de mediodía y después de las 8:00 p. m.: Puedes entrar libremente, sin importar tu número de placa.

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¿Dónde aplica la medida?

No olvides que el Pico y Placa Regional rige en entradas clave como la Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 13, Calle 80, Carrera 7.ª, Vía al Llano, Vía Suba-Cota, Vía La Calera y Vía Choachí.

Para que tu regreso sea más fluido, las autoridades implementarán estas acciones:



Reversible en la Carrera Séptima: Funcionará entre las calles 245 y 183 para facilitar el ingreso por el norte. Semaforización en la Autopista Sur: Se coordinará con Soacha para que el flujo de vehículos no se detenga en este punto crítico. Cuentas con el apoyo de más de 460 personas en vía, entre Agentes Civiles y Policía de Tránsito, que estarán pendientes de cualquier eventualidad para ayudarte.

Pico y placa regional en Bogotá este lunes festivo 12 de enero /Movilidad

Consejos para que tu viaje sea un éxito

Antes de salir a la carretera, sigue estas recomendaciones básicas de seguridad:



Revisa tu carro: Chequea frenos, luces y el estado de las llantas.

Chequea frenos, luces y el estado de las llantas. Kit de carretera al día: No te arriesgues; lleva el extintor cargado y el botiquín completo.

No te arriesgues; lleva el extintor cargado y el botiquín completo. Paciencia y prudencia: Respeta los límites de velocidad y no adelantes en zonas prohibidas.

Respeta los límites de velocidad y no adelantes en zonas prohibidas. Cero alcohol: Si vas a conducir, ni una gota de licor. Tu seguridad y la de tu familia son lo primero.



Recuerda que el éxito de este Plan Éxodo y Retorno depende de todos. Si te organizas con los horarios, el regreso a casa será mucho más tranquilo.