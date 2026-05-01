Marchas del 1 de mayo: horarios y puntos de concentración en las principales ciudades

Colombia se prepara para una nueva jornada de movilizaciones este viernes 1 de mayo de 2026, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Al punto que diversas organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y ciudadanas convocaron marchas que recorrerán los principales sectores del país,

Esto con el objetivo de reivindicar los derechos laborales y recordar la lucha histórica de los trabajadores. Se conoció que la jornada de protestas iniciará desde las primeras horas de la mañana en distintos sectores estratégicos del país.

De igual forma, se conoció que el punto de encuentro más emblemático y central será la Plaza de Bolívar, donde se espera la principal concentración a partir de las 10:00 a. m.



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Sin embargo, las autoridades y organizadores han confirmado otros puntos de partida clave en las principales ciudades del país.

Cabe destacar que a diferencia de otros días festivos, el 1 de mayo es inamovible en el calendario colombiano según la Ley 51, debido a su alto valor simbólico global. Esta fecha rinde homenaje a los "mártires de Chicago", obreros que en 1886 lideraron una huelga en Estados Unidos para exigir la jornada laboral de ocho horas.

Ante esto, Colombia adoptó oficialmente esta conmemoración en 1914 como un día de descanso obligatorio y memoria histórica para los trabajadores del país.



¿Dónde serán las marchas del 1 de mayo en las principales ciudades?

Además de Bogotá, se conoció que el mandatario Gustavo Petro usó sus redes sociales para mencionar que “Este 1 de mayo estaré con el pueblo trabajador en Medellín”, ha escrito. El punto de encuentro será en la avenida San Juan a la altura de la Alpujarra, en el centro histórico y administrativo de la segunda ciudad de Colombia, a las 12.30.

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Por otro lado, en la capital antioqueña, las marchas se concentrarán en el sector del Parque Obrero, extendiéndose hacia La Alpujarra. La movilidad se verá interrumpida en la Avenida Oriental y la Calle San Juan desde las primeras horas de la mañana.

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Cali, mantiene su tradición de movilización en puntos estratégicos como la Universidad del Valle y Puerto Rellena, ahora reconocido como un punto neurálgico de concentración social. Mientras que en la región Caribe, Barranquilla y Cartagena han reportado planes de desvíos en sus arterias principales, como la Vía 40 y la Avenida Pedro de Heredia, respectivamente.

Las autoridades distritales y nacionales emitieron una serie de directrices para quienes decidan participar o deban desplazarse durante la jornada. La principal recomendación es consultar los canales oficiales de TransMilenio y los sistemas de transporte de cada ciudad para conocer los cierres de estaciones en tiempo real.