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Lo que realmente habría provocado que habitante de calle atacara a dos mujeres en Soacha

Ataque de habitante de la calle en Soacha deja una víctima fatal y otra herida; autoridades investigan el supuesto motivo.

Soacha habitante de la calle y el supuesto motivo del ataque
Soacha habitante de la calle y el supuesto motivo del ataque
Foto: Captura de video Noticias Caracol
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

En la tarde del 24 de abril de 2026, el municipio de Soacha vivió una jornada marcada por la tensión y el asombro tras un episodio protagonizado por un habitante de la calle, que dejó como saldo una mujer fallecida y otra gravemente herida.

El hecho ocurrió en el sector de Ducales, en la Comuna 1, y rápidamente se convirtió en tema central de conversación tanto en redes sociales como en la comunidad, mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo sucedido.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el habitante de la calle habría atacado a dos mujeres que transitaban por la zona a plena luz del día. Una de ellas, identificada como Floralba Jiménez, de 74 años, perdió la vida en el lugar tras recibir una herida en el cuello.

La segunda víctima, de 53 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde permanece bajo atención médica.

Habitante de la calle en Soacha: hipótesis sobre el origen del ataque

Las primeras versiones apuntan a un hecho tan cotidiano como inquietante. Según testigos y reportes citados por medios locales, el habitante de la calle se habría acercado a las mujeres para pedirles una moneda.

Ante la negativa, el hombre habría reaccionado de forma agresiva, sacando un arma blanca y atacándolas sin mediar mayor interacción.

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Aunque esta hipótesis ha tomado fuerza, las autoridades han sido enfáticas en que el caso sigue bajo investigación y que aún no se ha confirmado de manera definitiva el móvil del ataque.

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“Lamentablemente, sin mediar palabra, un habitante de la calle atentó contra la vida de estas dos mujeres”, señaló el alcalde Julián Sánchez Perico, quien también confirmó la captura inmediata del agresor.

El mandatario agregó que el señalado presenta antecedentes relacionados con problemas de salud mental, un elemento que ahora forma parte clave del análisis de las autoridades para entender el comportamiento del individuo en este caso.

Reacción de la comunidad tras el hecho con habitante de la calle

El episodio generó una rápida y fuerte reacción por parte de los residentes del sector. Tras el ataque, varios ciudadanos intentaron agredir al responsable, en medio de la indignación colectiva. Sin embargo, la intervención oportuna de unidades policiales evitó que la situación escalara aún más.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de angustia, con vecinos intentando auxiliar a las víctimas mientras otros exigían justicia en el lugar. La presencia de dos uniformados que transitaban por la zona fue determinante para lograr la captura del agresor en cuestión de minutos.

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Este hecho también ha reavivado el debate sobre la presencia de población vulnerable en las calles. El alcalde recordó que el municipio cuenta con refugios disponibles las 24 horas para atender a esta población, aunque subrayó que el acceso a estos espacios no puede ser obligatorio. “No puede ser de carácter obligatorio y sin que medie una voluntad por parte de ellos”, explicó.

Mientras tanto, el caso permanece en manos de la Fiscalía, que adelanta el proceso judicial correspondiente. La comunidad, por su parte, insiste en la necesidad de reforzar la seguridad en sectores como Ducales y El Salitre, donde aseguran que este tipo de situaciones generan creciente preocupación.

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