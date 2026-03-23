¿Por qué no se mueve la entrada a Bogotá por Soacha? Protestas colapsan la Autopista Sur

La entrada a Bogotá por Soacha se convirtió en un caos total este lunes festivo. Lo que ya era un panorama complicado por el alto flujo vehicular del plan retorno terminó colapsando por una protesta que bloqueó por completo la Autopista Sur.

Desde horas de la tarde, exactamente sobre las 3:00 p. m., un grupo de habitantes del sector El Vínculo salió a manifestarse a la altura de las salas de ventas de Prodesa y Constructora Bolívar. En cuestión de minutos, la movilidad se detuvo y miles de vehículos quedaron atrapados intentando ingresar a Bogotá.

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Las imágenes del lugar muestran filas interminables de carros, buses detenidos y conductores sin posibilidad de avanzar. El trancón se extendió por varios kilómetros, afectando directamente uno de los corredores más importantes del país en pleno plan retorno.

¿Por qué hay protestas en Soacha?

La manifestación no surgió de un momento a otro. Los residentes del sector aseguran que llevan meses denunciando problemas de movilidad sin recibir soluciones concretas.

Según explican, cuando adquirieron sus viviendas les prometieron vías de acceso que hasta ahora no existen. Esta situación, dicen, los tiene prácticamente sin entradas ni salidas adecuadas, lo que se vuelve más crítico en días de alto tráfico.

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Desde el punto de la protesta, uno de los habitantes expresó su inconformidad señalando que fueron engañados con las condiciones del proyecto. Además, aseguró que la falta de retornos, pasos peatonales y accesos seguros afecta la vida diaria de quienes viven en la zona.

La comunidad también advierte que esta situación impacta temas sensibles como el transporte escolar, la movilidad de adultos mayores y la atención de emergencias.

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El plan retorno terminó afectado

El bloqueo llegó en el peor momento: justo cuando miles de viajeros regresaban a Bogotá tras el puente festivo. El plan retorno, que ya estaba bajo presión por el alto número de vehículos, terminó completamente afectado.

De acuerdo con lo informado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el flujo vehicular era uno de los más altos registrados recientemente.

Se estimaba el ingreso de cerca de 300 mil vehículos a la capital durante la jornada, con una proyección de al menos 25.000 carros solo por la Autopista Sur. Con la protesta, esa cifra se convirtió en un embudo que agravó aún más la situación.

Conductores reportaron largas horas de espera, mientras que buses intermunicipales y familias completas quedaron detenidos en medio de la vía sin poder avanzar.

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Rutas alternas ante el colapso

Ante el bloqueo en Soacha, las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas para intentar ingresar a Bogotá.

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Entre las opciones disponibles están:

Vía La Mesa – Mosquera, con ingreso por la calle 13 o la calle 80

Reversible en La Mesa – Mosquera, habilitado desde la mañana hasta la medianoche

Reversible en el tramo de Soacha entre Canoas y San Marón, en horario de la tarde

Estas medidas buscan aliviar la congestión en uno de los puntos más críticos del plan retorno, mientras continúa la afectación en la Autopista Sur.

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