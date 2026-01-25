Joven de 24 años habría sido lanzada de un quinto piso en Soacha; sospechan de su pareja

Un hecho que ha generado profunda conmoción e indignación se registró recientemente en el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde una joven de 24 años habría sido lanzada desde el quinto piso de un edificio residencial, presuntamente por su pareja sentimental, en medio de una discusión.

El caso, ocurrido el pasado 17 de diciembre, pero hoy vuelve a generar atención pública luego de que la víctima despertara tras permanecer más de 20 días en una unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida.

La mujer sufrió lesiones de extrema gravedad producto de la caída, incluyendo trauma craneoencefálico severo, múltiples fracturas y un estado crítico que mantuvo en vilo a su familia durante varias semanas.

Su recuperación, aunque milagrosa según sus seres queridos, avanza con un pronóstico complejo y secuelas neurológicas que podrían marcar su vida de manera permanente.



Soacha y un caso que mantiene en vilo a una familia

De acuerdo con el testimonio quee la madre de la joven dio a City TV, los hechos habrían ocurrido al interior de un conjunto residencial, luego de lo que aparentemente fue una fuerte discusión con su pareja.

La mujer relató que recibió una llamada de la Línea Púrpura informándole que su hija se encontraba hospitalizada, sin mayores detalles sobre lo sucedido.

Al llegar al centro médico, se encontró con el compañero sentimental de la joven, quien presentaba arañazos visibles en el rostro y, según su versión, se encontraba en estado de alicoramiento. Durante varias horas no tuvo acceso a su hija y solo hasta la madrugada pudo verla en la UCI, conectada a equipos médicos y en estado crítico.

La víctima presentó fracturas en costillas y clavículas, además de requerir procedimientos especializados como toracostomía. Aunque logró despertar tras casi un mes bajo pronóstico reservado, actualmente enfrenta secuelas neurológicas que preocupan a su familia y a los especialistas que siguen su caso.



Soacha y el llamado urgente a la justicia

La madre de la joven asegura que ha intentado, en repetidas ocasiones, avanzar con la denuncia ante la Fiscalía, pero se ha encontrado con múltiples dificultades en el proceso.

Según afirma, el caso fue inicialmente tipificado como lesiones personales, una decisión que considera insuficiente frente a la gravedad de los hechos.

“En este país la vida de una mujer no vale nada”, expresó con dolor, señalando que no está acusando directamente a nadie, pero sí pide que el caso sea investigado como un posible intento de feminicidio. Su principal temor, además de la recuperación de su hija, es la seguridad de ambas mientras se esclarecen los hechos.

El llamado de la familia es claro: piden asesoría jurídica, acompañamiento institucional y que las autoridades centren su atención en este caso para que no quede en la impunidad. Mientras tanto, la historia de esta joven se suma a las alarmantes cifras de violencia contra la mujer y deja un mensaje contundente: no es momento de callar.

