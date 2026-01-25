Abuelo fallece en medio de discusión por una casa; le dio un infarto fulminante

Una discusión familiar por la propiedad de una casa terminó de la peor manera en La Matanza, Argentina. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Ramón Lista al 1400, en el sector de Rafael Castillo, durante la tarde de este lunes.

La situación, que empezó como un cruce de palabras entre familiares, fue escalando hasta que un hombre se descompensó frente a todos y murió en la vereda.

Según se conoció, el conflicto se originó por desacuerdos relacionados con quién debía quedarse con la casa. En medio de la tensión, el hombre involucrado salió a la calle con un palo en la mano y se acercó a una joven que se encontraba a pocos metros.

En el registro de una cámara de seguridad del barrio se observa cómo discuten y, tras el intercambio de palabras, él la golpea.

En ese momento, otro joven interviene para intentar frenar la situación y también resulta involucrado en el forcejeo. Minutos después, aparece otro familiar, a quien el hombre también intenta golpear con el mismo objeto. La escena se vuelve cada vez más caótica, con varias personas tratando de quitarle el palo y calmarlo.

Terminó sufriendo un infarto en plena vía pública

Finalmente, logran reducirlo y el hombre queda arrodillado en la vereda. Segundos después, se desploma completamente y queda tendido boca arriba, sin reaccionar. Algunos de los presentes pensaron que se trataba de una actuación, pero la situación era real y cada vez más grave.

Mientras se escuchaban las sirenas de los patrulleros que se acercaban al lugar, una de las mujeres se aproxima al hombre caído para intentar auxiliarlo. Sin embargo, ya no respondía. Las autoridades y los servicios médicos confirmaron poco después que había fallecido.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, el hombre fue identificado como Oscar y tenía antecedentes médicos importantes. Había sufrido un accidente cerebrovascular en el pasado y también había sido sometido a una cirugía cardíaca, lo que lo convertía en una persona con alto riesgo ante situaciones de estrés intenso.

Las primeras evaluaciones indicaron que el fallecimiento se produjo por un infarto, desencadenado por la tensión física y emocional que atravesó durante la discusión. No se trató de un hecho repentino sin aviso: la combinación de gritos, forcejeos y el estado de alteración del momento habría sido determinante para su descompensación.

Vecinos del sector señalaron que no era la primera vez que se presentaban discusiones en esa vivienda por el mismo tema: la casa. La propiedad era motivo de conflicto desde hace tiempo, y este nuevo episodio terminó convirtiéndose en una situación irreversible.

El video del momento ha circulado ampliamente en redes sociales, generando impacto entre quienes lo han visto. La secuencia muestra cómo una discusión puede salirse de control en cuestión de minutos y terminar con consecuencias irreparables.

