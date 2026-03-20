Impactante avance en caso Miguel Uribe; descubren quién pagó por acabar con su vida

Después de un año del magnicidio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe en Bogotá, la investigación judicial alcanzó un nuevo punto en la investigación. Lo que inicialmente se centró en la captura de los ejecutores materiales escaló hasta estructuras de mando de las disidencias de las FARC y redes criminales transnacionales.

Tanto es así que en las últimas horas reveló El Tiempo, que la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmaron que el ente acusador está a pocos días de revelar avances que dejarían al descubierto a los verdaderos autores intelectuales del crimen.

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Según fuentes judiciales de alto nivel, ya se han emitido dos nuevas órdenes de captura, que incluyen al señalado como el “pagador” del acto criminal, la pieza que faltaba para entender cómo se financió esta operación.



Una de las hipótesis más sólidas que manejan los investigadores apunta a que la orden de arrebatarle la vida a Miguel Uribe fue impartida directamente por la cúpula de la 'Segunda Marquetalia', bajo el mando de Iván Márquez. Por lo cual, las autoridades mencionan que una ficha clave sería José Aldinever Sierra Sabogal, alias 'Zarco Aldinever', quien es el segundo al mando de dicha estructura.

¿Dónde enterrarán a Miguel Uribe? /Foto: Composición (IA /Facebook Miguel Uribe)

¿Qué más mencionan las autoridades sobre el caso de Miguel Uribe?

Por otro lado, la fiscalía mencionó que este avance fue gracias al cambio de estrategia en la defensa de algunos de los 9 capturados que tiene el caso actualmente, esto Tras cambiar de abogados, al menos uno de los implicados decidió colaborar con la justicia, entregando detalles precisos sobre la logística y la financiación.

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Al punto que se conoció que quién entregó el dinero para contratar al sicario y la participación de alias 'Gabriela', la mujer encargada de suministrar la pistola Glock 9 milímetros utilizada en el ataque.

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La investigación ha trascendido las fronteras de Colombia, encontrando pistas sorprendentes en Quito, Ecuador. Durante un operativo en el búnker de Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', cabecilla de la temida banda 'Los Choneros', las autoridades incautaron una libreta con anotaciones clave.

En dicho documento figuraba el alias de 'Churco', nombre que coincide con el testimonio de Carlos Eduardo Mora, alias 'El Veneco'. 'El Veneco' señaló a 'El Churco' como un ladrón de tractomulas con nexos en el país vecino y quien habría servido de puente para presentar a los reclutadores del sicario en Bogotá.

Por lo cual, esta conexión sugiere que el magnicidio fue una operación coordinada con apoyo de mafias internacionales, diseñada no solo para ejecutar el crimen, sino para garantizar la huida y el pago de los sicarios.

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