Explosión en barrio Santa Fe: nuevos detalles de atentado a establecimiento nocturno

En la noche del jueves 22 de enero se presentó una explosión en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá, que alteró la tranquilidad de habitantes del sector en el que se encuentran varios establecimientos nocturnos.

Información oficial confirmó que la detonación se produjo por una granada lanzada contra uno de los establecimientos del sector, llamado Troya, y que se distingue por ofrecer servicios sexuales pagos.

En los hechos resultó una persona fallecida y 13 más heridas las cuales se encuentran siendo atendidas en hospitales donde se conoció que dos de los afectados fueron sometidos a cirugía y su estado es crítico, producto de las lesiones sufridas con la detonación.



Tan pronto se conoció de la emergencia hasta el lugar llegaron policías que acordonaron la zona y recolectaron elementos probatorios que servirán en la investigación que busca determinar quienes fueron los responsables y por qué atentaron contra dicho establecimiento.



En medio de la recolección de elementos las autoridades conocieron que sobre las 9 de la noche llegaron dos hombres abordo de una motocicleta de color negro y tras merodear la zona se ubicaron frente al bar Troya, sobre la carrera16, y lanzaron una granada, al parecer, dirigida a este establecimiento.

Versiones preliminares apuntan a que los hechos serían producto de una extorsión en la que estarían intentando intimidar al dueño del club nocturno quien, presuntamente, se habría negado a entregar dinero.

Esto estaría tomando fuerza luego de que el brigadier General Giovanni Cristancho, de la Policía Metropolitana de Bogotá, revelara que el responsable del lugar afectado manifestó a las autoridades que meses atrás había recibido llamadas extorsivas.

Según la versión, las llamadas habrían ocurrido hace aproximadamente 8 meses y en las que el dueño del establecimiento se habría negado a entregar dinero; además el hombre señaló que en los últimos meses no había vuelto a ser contactado por lo que consideraba que su negocio no estaba en riesgo.

Este relato está siendo analizado por autoridades que buscan establecer quiénes y por qué atentaron en este lugar de Bogotá y se buscaría aclarar si la explosión en realida tiene relación con un intento de extorsión contra los dueños de Troya.

"En este momento vamos a destinar personal de policía judicial, a través de la Sijín, e inteligencia, conformando un grupo para determinar los móviles, actores intelectuales y materiales de este hecho", dijo el comandante aclarando que hasta el momento todo corresponde a hipótesis sin confirmar.

El uniformado además confirmó que la mayoría de lesionados son trabajadores de los establecimientos nocturnos que funcionan en esta zona de tolerancia y quienes en el momento del atentado estaría fuera de los negocios.

Por su parte el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, repudió los hechos y pidió celeridad en la investigación para dar con los responsables de acabar con la vida de un hombre de 47 años y dejár heridas a otras 13 personas.