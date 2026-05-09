Niño sin recursos para comprar álbum del Mundial creó uno con dibujos; Panini le respondió

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó a manifestarse de formas sorprendentes en las redes sociales. Este fue el caso de un niño se volvió viral en la plataforma TikTok tras compartir alternativa para vivir la experiencia del tradicional álbum de Panini sin incurrir en los altos costos.

Tanto es así que, cuya publicación fue difundida originalmente por la cuenta @creativo_huggy01 y compartida por @silviatamayo848, logró captar la atención de millones de usuarios, además que la cuenta de Panini México le respondió al menor.

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Es sabido que al adquirir la colección original es costoso, por lo cuál, el menor decidió utilizar su talento y materiales sencillos como hojas blancas, lápices de colores y marcadores para dar vida a su proyecto personal. No se limitó a una simple libreta; el niño diseñó meticulosamente la portada con una ilustración de la Copa del Mundo, cómo si se tratará del original.



Sumado a esto, se conoció que el álbum cuenta con páginas organizadas por recuadros numerados para cada una de las selecciones participantes. Además, el joven creador incluyó secciones especiales para los jugadores más destacados y espacios reservados para las estadísticas de la competencia internacional. Además de tener una guía sobre las sedes y estadios de México, Estados Unidos y Canadá.



¿Cuál fue el mensaje de Panini al niño?

Una vez se conoció el video, se viralizó rápidamente al punto que superó el millón de reproducciones, generando una ola de comentarios positivos de personas de distintos países que destacaron la imaginación y el esfuerzo invertido.

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La ternura y dedicación de la situación llevó a muchos usuarios a ofrecerle ayuda, desde regalarle estampas originales hasta comprarle el álbum oficial completo. Algunos internautas recordaron con nostalgia cómo en el pasado ellos también elaboraban materiales similares de manera artesanal.

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Mensaje de Panini Foto: imagen tomada de redes sociales

“Oye, nos encantó tu creatividad y lo bonito que dibujas. Pero también te queremos regalarte un kit. Te escribiremos por DM para hacértelo llegar”, escribieron.

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Sin embargo, la cuenta de Panini México reaccionó al video manifestando su admiración por la creatividad y lo bonito de sus dibujos. A través de un comentario público, la marca anunció que le regalaría un kit especial como reconocimiento a su ingenio, confirmando que se pondrían en contacto con él mediante un mensaje directo para coordinar la entrega de su premio.