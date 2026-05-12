Menor que sobrevivió a 72 cirugías tras ser quemada rompe el silencio: "Sentí mi piel caer"

Sara Zambrano volvió a aparecer públicamente y su testimonio dejó impactadas a miles de personas en redes sociales.

La joven, que sobrevivió a graves quemaduras tras un incendio ocurrido en Pasto, Nariño, decidió contar lo que recuerda de aquella tarde del 23 de julio de 2025 y habló de frente sobre quienes, según ella, estuvieron involucrados en lo sucedido.

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La historia se conoció a través del pódcast Más allá del silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda. Allí, Sara relató con detalle cómo comenzó todo y cómo terminó atrapada dentro de una habitación junto a su amiga Stefanie Cardona.

Según contó la menor, todo inició luego de recibir una invitación relacionada con un supuesto trabajo informal. “Me dijo que fuera a etiquetar unos perfumes”, expresó Sara al recordar la llamada que habría recibido por parte de Brayan, hermano de Stefanie.

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Lo que parecía una actividad sencilla terminó convirtiéndose en uno de los episodios más difíciles de su vida. De acuerdo con el relato de la joven, dentro del lugar se habría presentado una agresión con fuego que cambió todo en cuestión de segundos.

“Ellos suben y lo primero que hacen es patearla, regarla y tirarle encendedor”, afirmó durante el pódcast. Después pronunció una frase que ha generado una fuerte reacción en redes sociales: “Ellos prenden fuego”.

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Sara Yuliana Zambrano habló tras sobrevivir a incendio

El doloroso relato de Sara mientras ardía en fuego

Sara Yuliana aseguró que, desde el primer momento, sintió cómo el calor consumía su cuerpo mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo. También recordó uno de los pensamientos más duros que cruzó por su mente en medio de la emergencia.

La joven contó que sentía cómo su piel se desprendía y que, en medio del dolor, solo quería volver a ver a su mamá, a su papá y a su hermana por última vez.

El caso generó una profunda conmoción no solo por la gravedad de las heridas, sino también porque Stefanie Cardona, la otra adolescente que estaba en el lugar, falleció días después debido a las lesiones que sufrió.

Sara, por su parte, logró sobrevivir, aunque el proceso de recuperación ha sido extenso y complejo. Según se conoció, las quemaduras afectaron cerca del 80% de su cuerpo y hasta ahora ha tenido que someterse a más de 72 intervenciones quirúrgicas.

Durante la entrevista, la menor señaló directamente a varios jóvenes y aseguró que, para ella, lo ocurrido no fue accidental. Incluso, la madre de la menor, mencionó que también considera que los padres de esos jóvenes deben responder por lo sucedido.

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Sara Yuliana Zambrano habló tras sobrevivir a incendio

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Aseguran que se trataba de un "juego" o algo "accidental"

Mientras algunas versiones hablan de un supuesto “accidente” o de un “juego”, la familia de Sara sostiene una postura completamente distinta. La mamá de la adolescente aseguró que lo ocurrido fue algo intencional y que espera que las autoridades actúen frente a los hechos.

Además, explicó que la vida de Sara cambió completamente desde aquel día. Aunque ha logrado sobrevivir y avanzar en su recuperación, todavía necesita múltiples citas médicas, terapias constantes y nuevos procedimientos reconstructivos.

En redes sociales, miles de usuarios han reaccionado al testimonio de la menor. Muchos destacaron la valentía de hablar públicamente después de todo lo que ha enfrentado, mientras otros continúan compartiendo mensajes de apoyo para ella y su familia.

Sara Yuliana necesita apoyo para continuar su recuperación

Aunque Sara Yuliana ha logrado sobrevivir y enfrentar más de 72 cirugías, su proceso de recuperación todavía continúa y requiere un acompañamiento médico constante.

La joven necesita recursos económicos para cubrir terapias, medicamentos, citas especializadas y nuevas cirugías reconstructivas, ya que las secuelas del incendio siguen afectando gran parte de su vida diaria.

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Su familia y personas cercanas iniciaron una campaña solidaria para ayudarla en este difícil proceso y esperan recibir el apoyo de quienes deseen aportar a su recuperación.

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