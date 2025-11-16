Mamá de niña quemada por compañeros en Pasto revela detalles: “La encerraron”

El testimonio de Johana Amaya, madre de Sara Yuliana, deja ver la angustia y desesperación tras fuerte ataque de su hijita.

La joven de 15 años, sobrevive con el 80% de su cuerpo devastado por quemaduras intencionales, un ataque perpetrado por cuatro compañeros de trabajo en Pasto.

Mientras Sara Yuliana enfrenta un calvario de casi 50 cirugías, Johana se consume entre el dolor por ver a su hija en el pabellón de quemados y la indignación porque los presuntos responsables, pese a estar plenamente identificados, continúan en completa libertad.



Desde el pasado 23 de julio, la vida de Johana Amaya y su familia se transformó en una odisea médica y judicial.

Conmovedoras palabras de la madre de Sara Yuliana

La madre relató al medio Noticias RCN los detalles del ataque ocurrido en el establecimiento comercial donde Sara trabajaba en Pasto. Según su cuenta, cuatro adolescentes fueron los autores de la agresión.

"Ellos no solo rociaron a las víctimas con alcohol, sino que además utilizaron una fosforera para prenderles fuego, y lo hicieron mientras las mantenían encerradas", relató la madre.

Incluso después de que las jóvenes se incendiaron, los agresores no buscaron ayudar inmediatamente: "Las vieron que ya se habían prendido, que estaban en llamas, abrieron la puerta y las dejaron bajar".

La madre de Sara Yuliana es testigo diario de las consecuencias de este hecho. Sara, cuyo cuerpo fue quemado en un 80%, permanece internada en Cali para recibir atención de urgencia.

Para tratar la magnitud de las heridas, la joven ha sido intervenida quirúrgicamente en cuarenta y ocho ocasiones, implicando cada una injertos de piel y cuidados especializados.

Johana explicó el doloroso proceso de reconstrucción de tejido al que es sometida su hija: “Todos los días le están sacando piel del estómago, de la espalda, para poderla insertar” en las zonas afectadas.

Este tratamiento es prolongado, y el pronóstico sigue siendo reservado, con la posibilidad de que la recuperación se extienda por años.

La familia insiste en que lo ocurrido fue un acto intencional y exige que la investigación avance rápidamente para establecer responsabilidades.

La propia víctima, Sara Yuliana, señaló a los agresores en el momento del ataque, como confirmó su padre, Wilson Zambrano, quien recogió sus primeras palabras: “Papito, ellos fueron los que me quemaron”.

A pesar de que los presuntos responsables están identificados—y se sabe que existen videos que corroboran el testimonio de Sara—, los implicados continúan en libertad.

Esta situación llevó a Johana a lanzar un llamado de auxilio que encapsula la frustración de la familia:

“¿Cómo pueden creer que pueden quemar a una niña viva y dejar a los que la quemaron como si nada, que porque son menores de edad? Yo pido que por favor nos ayuden, que nos colaboren, a que se haga justicia”.

El costo de este hecho se extendió más allá del ámbito médico y emocional, impactando la estabilidad económica de la familia. Para poder acompañar a Sara Yuliana en Cali, sus padres debieron abandonar sus empleos en Pasto, lo que los dejó sin ingresos.

Los ahorros con los que contaban se agotaron en el transcurso de los cuatro meses de hospitalización.

La precaria situación económica generó grandes dificultades para acceder a insumos médicos y medicamentos vitales necesarios para la recuperación de Sara.

