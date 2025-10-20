Incendio en el colegio Don Bosco de Bogotá: autoridades confirman estado de estudiantes

La tranquilidad de la tarde en el occidente de Bogotá se vio interrumpida este lunes 20 de octubre, cuando un fuerte incendio se registró en las instalaciones del colegio Don Bosco, ubicado en la Calle 26 con Carrera 69. El hecho generó una gran columna de humo visible desde varios puntos de la capital, lo que causó preocupación entre los habitantes del sector y los padres de familia.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las llamas se originaron dentro de una bodega de la institución educativa. La emergencia fue atendida de inmediato por las estaciones de Puente Aranda y Ferias, que llegaron al sitio con varias máquinas y personal especializado para controlar la situación.

“Controlamos un incendio estructural en una bodega al interior del Instituto Don Bosco, en la Calle 26 con Carrera 69. No se reportan personas lesionadas”, informó el cuerpo de bomberos a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Estado de los estudiantes del colegio Don Bosco

La institución confirmó que ningún estudiante ni miembro del personal resultó afectado. En el momento del accidente , varios grupos se encontraban en actividades académicas y recreativas, por lo que las directivas activaron de inmediato los protocolos de evacuación. Todos los alumnos fueron trasladados a zonas seguras y permanecieron bajo supervisión de los docentes mientras las autoridades atendían el fuego.

Testigos relataron que el incendio provocó un gran susto entre los presentes debido a la velocidad con la que se extendió el humo. Sin embargo, la rápida reacción de los bomberos y la colaboración del personal del colegio evitaron una tragedia.

Aunque las autoridades aún investigan el origen exacto del fuego, se presume que un sobrecalentamiento eléctrico o una falla en equipos de almacenamiento dentro de la bodega podrían haber sido los causantes. En el lugar se almacenaban materiales de mantenimiento y algunos equipos utilizados en talleres técnicos del colegio.

El fuego fue controlado cerca de las 4:30 p. m., y los bomberos realizaron labores de enfriamiento para evitar posibles reactivaciones. Hasta el momento, solo se reportan daños materiales considerables en el área afectada, pero la estructura principal del plantel no presenta riesgo de colapso.

