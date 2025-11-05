Videos del voraz incendio en fábrica de espumas en Barrios Unidos, Bogotá

Un fuerte incendio encendió las alarmas en el norte de Bogotá la noche del 5 de noviembre. El fuego se originó en una fábrica de espumas ubicada en la Calle 76 con Carrera 53, en la localidad de Barrios Unidos, y rápidamente se propagó, generando caos y temor entre los habitantes del sector.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran enormes llamas consumiendo la estructura mientras una columna de humo negro se elevaba sobre la ciudad. Desde varias cuadras a la redonda era visible la densa humareda que alarmó a vecinos y transeúntes.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que varias máquinas de distintas estaciones llegaron al lugar para controlar la situación. En su primer reporte informaron: “Controlamos un incendio estructural en una bodega, en la Calle 76 con Carrera 53. Situación en desarrollo”.



De acuerdo con los reportes iniciales, varias personas se habrían desmayado por la inhalación de humo. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de rescate y atención médica inmediata, mientras otros bomberos intentaban frenar el avance del fuego por los pisos superiores de la estructura.



A las 7:58 de la noche, los bomberos comunicaron que el incendio ya estaba controlado en un 80 %. Gracias al trabajo coordinado de los socorristas, se logró evitar que las llamas se extendieran a edificaciones vecinas o afectaran zonas residenciales cercanas.

La magnitud de la emergencia obligó al cierre temporal de vías aledañas mientras los equipos realizaban labores de enfriamiento. Los residentes grabaron varios videos donde se aprecia la intensidad del fuego y el esfuerzo de los uniformados por mantener el control de la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de personas afectadas ni la gravedad de las lesiones. Sin embargo, se reportaron varios casos de intoxicación por humo y crisis nerviosas entre quienes se encontraban cerca de la fábrica.

El Cuerpo Oficial de Bomberos activó al Equipo de Investigación de Incendios para establecer el origen y las causas de la conflagración. Aunque todavía no hay una versión oficial, se presume que el tipo de material almacenado dentro del lugar —principalmente espumas y productos altamente inflamables— pudo haber intensificado la propagación del fuego.

Los habitantes del sector del 12 de Octubre y Barrios Unidos permanecen en alerta, mientras los organismos de emergencia continúan con labores de remoción y verificación para evitar que el incendio se reactive.

