Aparece dato que confirmaría quién ordenó ataque a Valeria Márquez; un familiar

El caso de Valeria Márquez, la influencer mexicana que perdió la vida mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, sigue generando nuevos capítulos. A casi seis meses del hecho, una versión reciente apunta a que alguien muy cercano a la joven podría estar detrás de lo ocurrido.

De acuerdo con el medio TV Azteca, los investigadores han recibido testimonios que señalan a un miembro de la familia como posible responsable intelectual. Todo apunta a que el motivo estaría relacionado con los negocios y propiedades que administraba la joven de 23 años, incluyendo el salón Blossom The Beauty Lounge, donde ocurrieron los hechos.

La persona señalada sería Armando López, tío de Valeria y además su socio comercial. Según fuentes cercanas a la familia, las tensiones por el control del negocio habrían aumentado semanas antes de su muerte. Aunque las autoridades aún no confirman oficialmente esta versión, la sospecha recae sobre él debido a una serie de coincidencias que han llamado la atención de los investigadores.

Publicidad

Una de las pistas más comentadas tiene que ver con un supuesto regalo que Valeria iba a recibir el día del ataque. En uno de sus últimos comentarios en redes, la joven mencionó: “A lo mejor me iban a matar, ¿me iban a levantar o qué?”, en tono de broma, sin imaginar que horas después su vida terminaría trágicamente.

La Fiscalía ahora indaga si ese “obsequio” fue usado como señuelo para mantenerla en el lugar mientras el agresor cumplía su cometido.

Publicidad

Audio inédito de Valeria Márquez /Foto: redes sociales/ Léxica IA

Armando López, tío de Valeria Márquez sería el responsable del plan

El periodista Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, presentó el testimonio de una persona cercana a la familia, quien aseguró que ese día, extrañamente, ni el tío ni el novio de Valeria estaban presentes en el salón, cuando usualmente ambos trabajaban allí. “La tía comentó que ese salón nunca estaba vacío, siempre estaba lleno, pero justo ese día no había nadie. Eso fue lo que más le pareció raro”, señaló la fuente.

Puedes leer: Filtran audio inédito de Valeria Márquez revelando dura situación: "Creía que me amaba"

Otro detalle que aumenta las sospechas es que, según la misma testigo, el tío de Valeria habría salido de viaje apenas dos días después del homicidio, lo que generó desconfianza entre los allegados. La fuente incluso reveló que el padre de Valeria habría pedido dejar el tema quieto, ya que el tío estaba presuntamente involucrado.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha confirmado si Armando López es considerado sospechoso, aunque reconoció que existen dificultades en la investigación por la “resistencia de algunas personas clave para declarar”.

Armando López, tío de Valeria Márquez sería el responsable del plan