Aparecen videos de seguridad de la estética de Valeria Márquez; quedaron al descubierto

En cuestión de segundos, una transmisión en vivo de TikTok se convirtió en la escena de una tragedia. Valeria Márquez, una joven de 23 años con miles de seguidores en redes sociales, fue atacada dentro de su propio salón de belleza ubicado en la colonia Real del Carmen, en Zapopan, Jalisco.

El hecho ocurrió mientras transmitía en directo para sus fans y hablaba sobre un misterioso obsequio que le habían prometido entregar personalmente.

Todo sucedió el martes 13 de mayo sobre las 6:30 p.m. Según contaron sus conocidos, Valeria había mencionado que una mujer llamada Érika le había llamado para decirle que alguien le quería hacer llegar un regalo, pero con la condición de entregarlo en persona.

Ella misma lo compartió en sus redes y se notaba desconfiada por la extraña solicitud. “¿A mí quién me va a andar regalando algo?”, dijo con tono irónico durante la transmisión.

Publicidad

En uno de sus videos, se le escucha decir: “Güey, a lo mejor me iban a matar. Un regalo costoso… Me iban a levantar. Me quedé preocupada”. Lo que parecía una exageración terminó convirtiéndose en una advertencia que nadie supo leer a tiempo.

Testigos aseguran que un hombre encapuchado entró al establecimiento, preguntó por ella y, una vez la identificó, sacó un arma y disparó cuatro veces. Valeria cayó al instante, mientras todo se transmitía en vivo. Junto al atacante había otra persona que lo esperaba afuera en una motocicleta. Ambos escaparon antes de que alguien pudiera detenerlos.

VIDEO: Vivian de la Torre confesando que estuvo “peleada a muerte” con Valeria Márquez Foto: Instagram @v___marquez

Publicidad

Videos de cámaras de seguridad de la estética

El vocero de la Fiscalía de Jalisco, Denia Rodríguez, confirmó que el hombre que entró al local no conocía a Valeria. Según sus palabras, eso sugiere que el sujeto recibió una orden, pues preguntó por la joven antes de disparar.

Por esa razón, el caso se maneja bajo el protocolo de feminicidio y no descartan que se trate de una persona contratada para cumplir con el objetivo.

Días después del ataque, surgieron nuevos elementos en la investigación. Las cámaras del salón de belleza, ubicadas debajo del toldo principal, fueron retiradas por los agentes investigadores.

Solo dejaron colgando un cable, según reportó Teledario Guadalajara. Sin embargo, algunas imágenes ya están en manos de las autoridades, aunque no tienen la calidad deseada.

Por su parte, TVNotas citó al Coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, quien explicó que había información sensible que no se podía hacer pública para no entorpecer el caso. Lo que sí se confirmó es que en las grabaciones que lograron recuperar se ve a los dos hombres involucrados y la ruta de escape que tomaron.

Aunque sus identidades aún no han sido reveladas, ya hay indicios claros de su participación. Las autoridades están analizando otras cámaras cercanas al negocio para tratar de ubicarlos con más precisión.

Publicidad

Mientras tanto, TikTok cerró la cuenta de Valeria Márquez tras el impacto del caso y el video en el que ocurrió todo ha sido removido de plataformas.

Puedes ver | ¿Quién envió el "regalo" mortal?