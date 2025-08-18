En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO TENDENCIA
PREDICCIÓN MHONI VIDENTE
DIVA JESSURUM FUE AGREDIDA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Revelan qué pasó con adulto mayor que provocó pánico en el terminal de Salitre de Bogotá

Revelan qué pasó con adulto mayor que provocó pánico en el terminal de Salitre de Bogotá

Autoridades dieron detalles de lo ocurrido en el Terminal de Transporte del Salitre, en Bogotá, donde un adulto mayor atacó a dos pasajeros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad