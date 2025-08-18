Revelan qué pasó con adulto mayor que provocó pánico en el terminal de Salitre de Bogotá

El pasado 17 de agosto, un hecho inesperado generó pánico entre decenas de pasajeros en el Terminal de Transporte de Salitre, en Bogotá.

Un adulto mayor, sin motivo aparente, atacó con un arma blanca a dos viajeros que se encontraban en la zona de taxis, dejando una escena de caos y temor.

El hombre, posteriormente, se autolesionó, lo que llevó a que las autoridades y equipos de salud intervinieran rápidamente para evitar un desenlace mayor.



Ataque en el Terminal de Salitre

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió hacia la 1:35 de la tarde y quedó registrado en cámaras de seguridad de la estación. El adulto mayor, vestido con pantalón oscuro, camisa de rayas azules y gorra, sorprendió a los viajeros en el área de descensos, atacando sin mediar palabra.

Uno de los heridos debió ser trasladado de inmediato a la Clínica de Occidente, donde recibió atención especializada, mientras que la otra víctima fue valorada en el lugar por los equipos de salud. La rápida reacción del personal operativo y de la estación de Policía E-22 permitió controlar la situación en cuestión de minutos, evitando que se presentaran más afectados.

#PELIGRO 🚨 Hombre de la 3ra edad apuñ-ló sin razón alguna a dos personas ciudadanos en la Terminal del Salitre (Bogotá). Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Kennedy y están fuera de peligro. El agresor fue capturado por la Policía quien aún no ha revelado su identidad pic.twitter.com/tOpqxMz2JV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 18, 2025

¿Qué pasó con el adulto mayor que agredió a pasajeros en la Terminal Salitre?

El agresor, tras autoinfligirse heridas, fue atendido y trasladado bajo custodia policial. Según las autoridades, permanece estable y se encuentra en proceso de investigación para determinar los motivos de su violento comportamiento.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto a la administración del Terminal de Transporte, emitió un comunicado en el que detalló los pasos seguidos después del ataque. Entre ellos, la activación inmediata del protocolo de atención prehospitalaria y el acompañamiento a las víctimas y sus familias.

El organismo aseguró que se mantiene la colaboración con la Policía Nacional y que la prioridad es garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente en una de las terminales más concurridas del país. Además, se hizo un llamado a la calma, reiterando que el hecho fue aislado y que no hay un riesgo general para los pasajeros.

#ComunicadoOficial | Sobre los hechos que se presentaron el 17 de agosto en la zona de descensos de la @TerminalBogota sede Salitre, informamos:



Lee el comunicado completo aquí https://t.co/jEkZlQ06sx #LaTerminalTeInforma pic.twitter.com/wn9Dz446ga — Terminal de Transporte de Bogotá (@TerminalBogota) August 18, 2025

Los viajeros, por su parte, relataron el impacto emocional que dejó la escena, pues muchos presenciaron el ataque en plena hora pico. Para ellos, la reacción de las autoridades fue clave para recuperar la tranquilidad en el lugar. Sin embargo, también surgieron cuestionamientos sobre la necesidad de reforzar la presencia policial en las zonas más transitadas de la terminal.

Por ahora, el adulto mayor permanece bajo custodia y la investigación continúa, mientras los heridos evolucionan favorablemente. El Terminal de Transporte de Bogotá sigue en funcionamiento normal, pero con mayor atención a la seguridad de los usuarios.

