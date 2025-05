Valeria Márquez estaba en su zona de confort. En su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco, hablaba con sus seguidores mientras esperaba lo que, en teoría, sería un gesto especial.

El ambiente era tranquilo. Frente a la cámara, como tantas veces lo había hecho, la joven compartía con soltura detalles sobre una supuesta sorpresa que llegaría. Sin embargo, esa sería su última conexión en vivo.

El reloj marcaba las 6:30 p.m. y, desde la estética, Valeria comentaba que una amiga, identificada como Vivian De la Torre, le había pedido que no se moviera del lugar.

Según la influencer, ese mensaje iba acompañado de entusiasmo: “No te vayas, quédate porque te van a llevar un regalo costoso”.

La promesa de un obsequio misterioso parecía ser parte de la dinámica entre amigas, o al menos eso creía la joven, quien no sospechaba lo que estaba a punto de pasar.

Durante ese mismo directo, Valeria dejó ver cierto nerviosismo. En tono entre serio y juguetón, lanzó una frase que, ahora, retumba con más peso: “A lo mejor me iban a matar”.

Lo dijo mientras hablaba del supuesto “repartidor” que había llegado antes a buscarla, pero que al no encontrarla, prometió volver. Esa espera terminó con la entrada de un hombre armado al local, quien le preguntó directamente: “¿Valeria Márquez?”. Ella, sin señales de alarma, respondió con una sonrisa: “Sí, soy”.

Video: el momento exacto en que la influencer Valeria Márquez se desvanece tras disparos

La escena fue registrada en vivo. Las imágenes muestran cómo, segundos después de esa breve interacción, el sujeto desenfunda el arma y dispara varias veces.

Valeria cae ante la cámara mientras el caos se apodera del lugar. El video ha sido compartido en redes y medios de comunicación, convirtiéndose en una prueba clave para las autoridades mexicanas.

El caso ha sido catalogado como un feminicidio y ya está en manos de la Fiscalía de Jalisco. En un comunicado emitido al día siguiente, se confirmó que las primeras líneas de investigación apuntan a un ataque directo contra Valeria, dentro de su propio establecimiento en la Colonia Real del Carmen.

Pero el asunto va más allá del agresor. Los seguidores de la joven comenzaron a cuestionar la versión de Vivian De la Torre.

Muchos creen que no se trató de una coincidencia, y que la insistencia de que Valeria no se moviera del salón no fue inocente. La situación se tornó aún más sospechosa cuando Vivian desactivó los comentarios en sus redes sociales, justo después de que se hiciera viral la noticia.

Por respeto a nuestros lectores y debido a la sensibilidad de las imágenes, nos abstenemos de compartir el video del momento exacto en este artículo. Sin embargo, si deseas verlo, puedes hacerlo bajo tu responsabilidad a través de ESTE ENLACE.

