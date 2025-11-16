El llamado de auxilio que hizo a su papá la joven quemada viva por compañeros en Pasto

El 23 de julio pasado, la vida de Sara Yuliana dio un giro completamente drástico. Dentro de una fábrica de perfumes, un lugar que debía ser seguro, la adolescente fue víctima de una agresión.

Los detalles, narrados por su madre, Johana Amaya, son estremecedores: Sara Yuliana y otra compañera fueron encerradas. Luego, cuatro jóvenes, también trabajadores del lugar, procedieron a un acto de crueldad:

Puedes leer: Quinceañera fue quemada viva por sus compañeros en fábrica de perfumes en Pasto



“Los muchachos comenzaron a patear ese alcohol, les echaron alcohol a ellas, tiraron la fosforera, las prendieron y las encerraron”.



La madre denunció que los agresores fueron testigos de las consecuencias de su acción: "Las vieron que ya se habían prendido, que estaban en llamas, abrieron la puerta y las dejaron bajar”.

¿Qué dijo Sara Yuliana a su padre?

La prueba sobre la intencionalidad del ataque provino de la propia víctima, en el momento de mayor vulnerabilidad. Cuando Wilson Zambrano, padre de Sara Yuliana, llegó a la fábrica de perfumes, la encontró gravemente herida, tirada en el suelo.

En medio de la emergencia, antes de que el dolor y las quemaduras, Sara Yuliana emitió su primera y más crucial declaración:

Puedes leer: Mamá de niña quemada por compañeros en Pasto revela detalles: “La encerraron”

Publicidad

“Papito, ellos fueron los que me quemaron”. Con gran dificultad, la menor alcanzó a señalar a cuatro de sus compañeros de trabajo como los responsables directos de haberla incendiado.

Wilson Zambrano, quien compartió el momento con CW + Noticias, enfatizó que su hija reconoció sin lugar a dudas a sus agresores.

Publicidad

Desde aquel día, la vida de Sara Yuliana es una lucha constante por la supervivencia en un hospital de Cali. Su estado es crítico, con quemaduras que cubren el 80% de su cuerpo.

La magnitud del daño ha obligado a los médicos a someterla a un extenuante programa de reconstrucción. La joven ha sido intervenida quirúrgicamente en cuarenta y ocho ocasiones, aunque otras fuentes señalan que han sido más de 40 cirugías.

Estos procedimientos implican el doloroso proceso de injertar piel. La madre explicó que “Todos los días le están sacando piel del estómago, de la espalda, para poderla insertar” en las zonas afectadas.

Publicidad