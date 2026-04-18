Nuevos artículos del D1 para tu cocina que valen menos de $6 mil

Tiendas D1 acaba de lanzar una nueva temporada de productos "imperdibles" que tienen a medio país haciendo cuentas para renovar la cocina y armar el plan del fin de semana sin que la billetera sufra.

Esta vez, la cadena de descuento apostó por una mezcla ganadora: diseños modernos, materiales de alta resistencia y una utilidad que resuelve la vida diaria en el hogar, todo con precios que parecen de otra época.

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Si sientes que a tus cajones les falta esa herramienta clave, los nuevos lanzamientos traen artículos prácticos que no superan los $15.000, lo que facilita muchísimo la decisión de compra para quienes quieren frescura en sus espacios sin gastar de más.



Entre los protagonistas de las estanterías está el triturador de papas en acero inoxidable, una joya ergonómica pensada para los amantes del puré rápido y sin complicaciones, por un valor increíble de apenas $5.900,.

El mantenimiento de tus herramientas actuales también tiene solución con el afilador de cuchillos de tres ranuras.

Este pequeño dispositivo es capaz de reparar, afilar y pulir tus utensilios de corte en cuestión de segundos, convirtiéndose en el mejor aliado para que cocinar no sea una lucha constante con los ingredientes, también por solo $5.900,.

Para los que buscan optimizar hasta el último rincón, llegaron las tijeras multifunción con soporte magnético.

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No solo cortan de todo, sino que su base imantada permite que las pegues en la nevera o cualquier superficie metálica, eliminando el desorden visual en los cajones.

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Este accesorio versátil tiene un costo de $9.990. Y si de organización se trata, el set de tres mini contenedores de vidrio es la respuesta para guardar especias, snacks o esas pequeñas porciones que sobran.

Tienen tapa hermética y una capacidad de 160 ml cada uno, todo por un total de $14.900.

Ahora, si lo que buscas es subirle el nivel a tus reuniones sociales en casa, D1 ha sorprendido con un producto que se sale de la rutina culinaria: un juego de ruleta para adultos.

Por menos de $20.000, este set promete ser el alma de las fiestas con amigos o familiares, combinando el azar con la interacción social en un formato compacto de 30 centímetros.

El kit viene totalmente equipado y listo para la acción: incluye una ruleta multicolor, 16 copas tipo shot con capacidad de 30 mililitros y dos bolas para que la suerte decida quién cumple los desafíos del juego.

Es tan sencillo de usar que no necesitas leer manuales complicados; simplemente llenas las copas, giras la bola y dejas que la dinámica fluya.

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Este tipo de productos se ha vuelto tendencia rápidamente porque ofrece una alternativa de entretenimiento económica frente a salir de casa, permitiendo generar un ambiente relajado y divertido con música y comida.

La estrategia detrás de estos lanzamientos sigue siendo clara: ofrecer artículos que respondan a necesidades reales con materiales de buena calidad a precios que difícilmente se encuentran en otros lugares.

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Ya sea que busques funcionalidad pura con el afilador o diversión garantizada con la ruleta de mesa, esta colección refuerza la idea de que tener un hogar moderno y entretenido es posible con presupuestos ajustados.