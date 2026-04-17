Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿CLASES EN DÍA CÍVICO?
COBRO RECIBO DE LA LUZ
SUBASTA DIAN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Iniciaron pagos de Ingreso Mínimo Garantizado en abril, ¿dónde reclamarlo?

Iniciaron pagos de Ingreso Mínimo Garantizado en abril, ¿dónde reclamarlo?

La administración distrital destinó más de 54.000 millones de pesos para beneficiar a un millón de personas en condición de vulnerabilidad.

Iniciaron pagos de Ingreso Mínimo Garantizado en abril, ¿dónde reclamarlo?
Iniciaron pagos de Ingreso Mínimo Garantizado en abril, ¿dónde reclamarlo?
Foto: Creada con IA y página de Ingreso Mínimo Garantizado
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

Desde esta semana, miles de familias en Bogotá comenzaron a recibir noticias positivas en sus dispositivos móviles. La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, puso en marcha el ciclo de pagos de abril para la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Con una inversión que supera los 54.000 millones de pesos solo para este mes, el Distrito busca aliviar el bolsillo de más de un millón de capitalinos.

Puedes leer: Arranca pago de Colombia Mayor; ya hay fecha en abril y montos de tercer ciclo

Los recursos están organizados de forma que lleguen a quienes más lo necesitan. En el grupo de hogares, cerca de 897.000 personas se benefician bajo conceptos de pobreza extrema, educación y primera infancia.

Por otro lado, los pagos individuales alcanzan a más de 106.000 ciudadanos, incluyendo a personas mayores, jóvenes y población con discapacidad.

Te puede interesar

  1. Subsidios y bonos para mujeres embarazadas en Colombia
    Imagen de referencia
    Foto: montaje realizado por La Kale; foto generada de ImageFX y AFP
    Información de servicio

    Subsidios para mujeres embarazadas; Compensar e ICBF dan ayudas económicas

  2. Podrías tener subsidio menstrual de cajas de compensación
    Imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    ¿Sabías que puedes acceder a un subsidio menstrual con tu caja de compensación? Conócelo

¿Dónde reclamar Ingreso Mínimo Garantizado?

La entrega del dinero se realiza de manera escalonada, por lo que la paciencia es clave. Recibirás un mensaje de texto notificando la disponibilidad del recurso.

Los medios habilitados son las billeteras digitales como Nequi, DaviPlata, MOVii, dale! y Bancamía. Si no cuentas con estas aplicaciones, puedes retirar el apoyo mediante giro en los puntos Efecty.

Puedes leer: Día cívico en Colombia: ¿Quiénes tendrán día libre este viernes 17 de abril?

Publicidad

Además del dinero en efectivo, el Distrito mantiene activo el beneficio de pasajes gratuitos en TransMilenio para más de 760.000 personas, una ayuda que se recarga directamente en la tarjeta personalizada desde el primer día del mes.

Recuerda que estar en los grupos A o B del Sisbén IV y no recibir ayudas nacionales son los requisitos fundamentales para ser parte de este programa que sigue transformando la cara social de Bogotá.

Te puede interesar

  1. Feria de vivienda en Bogotá 2026: Link de inscripción GRATIS paso a paso
    Feria de vivienda en Bogotá 2026: Link de inscripción GRATIS paso a paso
    Foto: Labs.google
    Bogotá

    Feria de vivienda en Bogotá 2026: Link de inscripción GRATIS para subsidios

  2. Cambio en el subsidio del diésel en Colombia 2026
    Diésel precio diferenciado, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Economía

    ¿Fin del subsidio al diésel? Qué cambia y a qué conductores les tocará pagar más al tanquear

Publicidad

¿Cuánto dinero se entrega con el subsidio Ingreso Mínimo garantizado en abril?

¿Cuánto dinero se entrega con el subsidio Ingreso Mínimo garantizado en abril?
¿Cuánto dinero se entrega con el subsidio Ingreso Mínimo garantizado en abril?
Foto: Gemini

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Subsidios del Gobierno

Servicio