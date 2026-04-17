Iniciaron pagos de Ingreso Mínimo Garantizado en abril, ¿dónde reclamarlo?

Desde esta semana, miles de familias en Bogotá comenzaron a recibir noticias positivas en sus dispositivos móviles. La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, puso en marcha el ciclo de pagos de abril para la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Con una inversión que supera los 54.000 millones de pesos solo para este mes, el Distrito busca aliviar el bolsillo de más de un millón de capitalinos.

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Los recursos están organizados de forma que lleguen a quienes más lo necesitan. En el grupo de hogares, cerca de 897.000 personas se benefician bajo conceptos de pobreza extrema, educación y primera infancia.



Por otro lado, los pagos individuales alcanzan a más de 106.000 ciudadanos, incluyendo a personas mayores, jóvenes y población con discapacidad.

¿Dónde reclamar Ingreso Mínimo Garantizado?

La entrega del dinero se realiza de manera escalonada, por lo que la paciencia es clave. Recibirás un mensaje de texto notificando la disponibilidad del recurso.

Los medios habilitados son las billeteras digitales como Nequi, DaviPlata, MOVii, dale! y Bancamía. Si no cuentas con estas aplicaciones, puedes retirar el apoyo mediante giro en los puntos Efecty.

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Además del dinero en efectivo, el Distrito mantiene activo el beneficio de pasajes gratuitos en TransMilenio para más de 760.000 personas, una ayuda que se recarga directamente en la tarjeta personalizada desde el primer día del mes.

Recuerda que estar en los grupos A o B del Sisbén IV y no recibir ayudas nacionales son los requisitos fundamentales para ser parte de este programa que sigue transformando la cara social de Bogotá.

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¿Cuánto dinero se entrega con el subsidio Ingreso Mínimo garantizado en abril?