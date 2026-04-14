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Día cívico en Colombia: ¿Quiénes tendrán día libre este viernes 17 de marzo?

Este viernes Colombia estrena una jornada que mezcla el respiro ambiental con cambios en el calendario tributario.

Día cívico en Colombia: ¿Quiénes tendrán día libre este viernes 17 de marzo?
Día cívico en Colombia: ¿Quiénes tendrán día libre este viernes 17 de marzo?
Foto: Creada con IA
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

El próximo viernes 17 de abril de 2026, Colombia se sumerge en una jornada particular: el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza.

Si estás esperando que sea un festivo tradicional de esos que pintan de rojo el calendario, es mejor que leas con atención, porque esta medida tiene sus propias reglas de juego que afectan tanto tu oficina como tu bolsillo.

Puedes leer: ¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia? No cae un lunes

Esta fecha no es un invento de último minuto; se trata de una disposición establecida desde el año 2024 mediante el Decreto 500, que dejó fijado que el tercer viernes de cada abril será un día especial para reflexionar sobre nuestros recursos.

La idea central es generar una "memoria colectiva" sobre el cuidado del agua y la energía, especialmente después de los retos climáticos que ha enfrentado el país.

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¿Quiénes no trabajan por el Día Cívico?

El respiro laboral está diseñado principalmente para los servidores públicos que forman parte de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Esto incluye tanto al nivel central como a las entidades descentralizadas. Para ellos, la instrucción es clara: suspender actividades laborales y de atención al público para enfocarse en la protección ambiental.

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Sin embargo, hay matices importantes. Si trabajas en una alcaldía, una gobernación o en las ramas Legislativa y Judicial, la cosa depende de la autonomía de cada jefe.

Cada autoridad local o ente autónomo tiene el poder de decidir si se une al parche del día cívico o si mantiene sus oficinas abiertas como cualquier otro viernes.

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¿Solo los que trabajan en el sector público descansan en el Día Cívico?

Aquí es donde muchos se confunden. Si trabajas en una empresa privada, lo más probable es que tu jornada transcurra con total normalidad.

El Día Cívico no es un festivo legal cobijado por la Ley 51 de 1983. Por lo tanto, no hay obligación general de dar el día libre, y mucho menos se genera ese anhelado recargo de festivo en tu nómina.

Puedes leer: Empleados en Colombia trabajarán solo 30 horas semanales; ya hay normativa del Gobierno

La decisión queda totalmente en manos de tu empleador, quien podría optar por flexibilizar horarios, pero no está obligado por ley a hacerlo.

Los que no paran bajo ninguna circunstancia Como en toda regla, hay excepciones necesarias. Hay sectores que, por su importancia vital, no pueden tomarse el día.

Estamos hablando de los servicios de salud pública, seguridad, movilidad, prevención de desastres y orden público. Tanto la policía como los organismos de emergencia deben garantizar la atención a la ciudadanía, por lo que para ellos el 17 de abril será un día de plena actividad.

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El inesperado giro en los impuestos y la DIAN Uno de los puntos más interesantes de este 17 de abril es su efecto en los trámites legales.

Al ser declarado un día no hábil para las entidades nacionales, el calendario tributario sufre un movimiento sísmico. Si tenías un vencimiento con la DIAN para ese viernes.

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Los plazos se trasladan automáticamente al siguiente día hábil, que sería el lunes 20 de abril.

Este cambio afecta procesos clave como el pago de cuotas del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes, retenciones en la fuente y el Régimen Simple de Tributación.

Así que, técnicamente, ganas un par de días extra para organizar tus papeles y evitar sanciones por andar a las carreras.

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¿Qué colegios no tienen clases por Día Cívico?

En el ámbito educativo, la situación es similar a la laboral. Las universidades y colegios públicos nacionales pueden modificar sus calendarios para acogerse a la jornada.

No obstante, los colegios y universidades privadas suelen mantener sus clases habituales, a menos que envíen un comunicado diciendo lo contrario.

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