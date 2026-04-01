Cambiatón de Imusa 2026: Truco para estrenar sartén este mes en Colombia

Ese sartén que tienes en el fondo del gabinete, el que ya no tiene mango y donde hasta el agua se pega, tiene una segunda oportunidad de oro.

Desde el 1 de abril y hasta el 15 de mayo de 2026, la cocina colombiana entra en modo "relevo" con el regreso de la famosa Cambiatón de Imusa.

Puedes leer: Método casero para devolverle el brillo a las ollas con solo dos productos de cocina



Esta vez, la meta es gigantesca: recolectar más de 350.000 sartenes en desuso para darles una nueva vida y, de paso, darte un alivio al bolsillo.



Si te preguntas cómo funciona esta movida, es más sencillo que fritar un huevo en teflón nuevo. Solo tienes que buscar ese utensilio viejo —no importa la marca, si es de aluminio o acero, ni qué tan maltratado esté— y llevarlo a uno de los más de 500 puntos habilitados en todo el país.

Al entregarlo, recibirás de inmediato un bono de $30.000 que podrás redimir en la compra de un sartén de la edición especial de la campaña.

La logística es masiva, cubriendo 50 ciudades de Colombia. No tienes excusa para quedarte con las ollas peladas, ya que los puntos de recolección están estratégicamente ubicados en las tiendas propias de la marca y en grandes aliados como Éxito, Homecenter, Alkosto y El Gigante del Hogar.

Incluso se aceptan partes del utensilio, así que si solo te queda la base, ¡llévala!

Publicidad

Puedes leer: Arroz con leche: Receta fácil, económica y rendidora ideal para novenas navideñas



¿Por qué sartén hacen el cambio?

Esta edición viene con una tecnología llamada Gold 5X, un recubrimiento antiadherente que promete ser hasta cinco veces más resistente que las versiones que conocíamos antes.

Es una apuesta por dejar de comprar cosas que se dañan rápido y empezar a equipar la cocina con elementos de larga duración.

Publicidad

El toque "bacán" de este año lo pone el legendario René Higuita. Con una temática inspirada en la pasión por el fútbol, el exarquero de la Selección Colombia es la imagen de esta campaña que busca conectar a los abuelos, padres e hijos en torno al ritual de cocinar.

Lo mejor de todo es que este cambio no se queda solo en tu estufa. Los sartenes que entregas no terminan en la basura común, sino que entran en un proceso de economía circular.

Un aliado especializado se encarga de transformarlos y reincorporar esos materiales en otras industrias, extendiendo la vida útil del metal y evitando que terminen contaminando el medio ambiente.

Básicamente, tu sartén viejo podría terminar siendo parte de un proceso productivo totalmente diferente, reduciendo el impacto ecológico de forma masiva.

Ten en cuenta un par de reglas del juego: el bono de $30.000 es exclusivo para los sartenes de la colección de la Cambiatón y no se puede usar para comprar licuadoras u otros electrodomésticos de la marca.

Es una oportunidad diseñada específicamente para renovar tus herramientas de cocción.

Publicidad

Si estás buscando otros descuentos, recuerda que en sus canales digitales a veces ofrecen rebajas adicionales por la primera compra o por usar ciertos medios de pago, pero el plato fuerte de la temporada es, sin duda, este intercambio nacional.