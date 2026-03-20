¿Vas a comprar casa? Este detalle clave podría frenar todo el proceso de negociación

Los embargos son una medida cautelar que puede ordenar un juez cuando una persona incumple con sus obligaciones económicas. Esta situación puede afectar distintos bienes, como cuentas bancarias, vehículos, inmuebles e incluso el salario, dependiendo del tipo de deuda y de lo establecido en la ley.

Por ello, es importante conocer los alcances de esta medida, ya que no todos los bienes pueden ser embargados en su totalidad y existen condiciones que protegen ciertos ingresos básicos del deudor.

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¿Puedo comprar una casa que está embargada?

En Colombia, el embargo de bienes se da como un mecanismo para garantizar el pago de obligaciones pendientes con bancos, entidades comerciales, personas naturales o instituciones públicas.



En el caso del salario, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo permite retenciones de hasta el 50% en situaciones específicas, como deudas con cooperativas autorizadas o por concepto de pensiones alimenticias.



Uno de los escenarios que más genera dudas es el relacionado con los bienes inmuebles, como casas o apartamentos. Cuando una propiedad entra en proceso de embargo, queda oficialmente fuera del comercio. Esto significa que, en condiciones normales, una casa embargada no puede ser vendida mientras exista la medida judicial vigente.

Sin embargo, existen mecanismos que permiten avanzar en un proceso de compraventa, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos legales. De acuerdo con la Notaría 19 de Bogotá, una persona interesada en adquirir una casa embargada debe presentar una propuesta en la que se contemple el pago de la deuda que originó el embargo.

En estos casos, el proceso no se trata únicamente de negociar el precio del inmueble, sino de garantizar que la obligación pendiente quede completamente saldada. Una vez se realiza el pago correspondiente y se demuestra que la deuda ha sido cancelada, se puede avanzar en el levantamiento de la medida.

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El siguiente paso consiste en que un juez evalúe la información presentada y, si confirma que el compromiso fue cumplido, emita el oficio de desembargo. Este documento es clave, ya que indica que el inmueble vuelve a estar habilitado para el comercio y puede ser vendido de manera legal.

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Sin este procedimiento, cualquier intento de venta podría considerarse inválido. De hecho, desde el punto de vista legal, un inmueble embargado se entiende como un bien fuera del comercio, por lo que no se puede formalizar un contrato de compraventa hasta que no se haya registrado oficialmente el levantamiento del embargo.

Además, antes de concretar la compra, es necesario verificar la situación jurídica del inmueble a través del Certificado de Tradición, documento que permite confirmar que no existen restricciones vigentes y que el proceso se realizó correctamente.

En conclusión, aunque sí es posible adquirir un inmueble que haya estado embargado, el proceso exige cumplir con una serie de pasos legales que garanticen la cancelación de la deuda y el levantamiento de la medida. De lo contrario, la operación no podrá llevarse a cabo de manera válida dentro del marco legal colombiano.