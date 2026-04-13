Arranca pago de Colombia Mayor; ya hay fecha en abril y montos de tercer ciclo

Si tienes en casa a un abuelito o abuelita que haga parte del programa Colombia Mayor, saca el calendario y marca con una estrella el próximo 17 de abril de 2026.

Ese es el día en que oficialmente arranca el tercer ciclo de pagos de este subsidio que busca darle un respiro al bolsillo de nuestros adultos mayores en todo el país.

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Esta jornada de entregas no es cualquier trámite; se trata de una inversión gigante de 708.000 millones de pesos destinada a que cerca de 3 millones de beneficiarios puedan disfrutar de su incentivo económico.



Tienes tiempo para organizarte, pues los pagos se extenderán hasta el 4 de mayo, así que no hay necesidad de salir corriendo el primer día.

¿Cuánto pagan por Colombia Mayor?

Bajo la estrategia denominada “Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario”, el Gobierno nacional ha hecho un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.

Para este ciclo, los beneficiarios que cumplen con los requisitos de edad (mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años) recibirán un total de 230.000 pesos mensuales.

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Este monto es una pieza clave para ayudar a superar la línea de pobreza extrema y asegurar que nuestros mayores tengan para sus gastos básicos.

Por otro lado, aquellos beneficiarios menores de esa edad (pero mayores de 54 en mujeres y 59 en hombres) recibirán un apoyo de 80.000 pesos por ciclo.

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¿Cómo reclamar Colombia Mayor en Banco Agrario?

Si estabas acostumbrado a ir a las oficinas del Banco Agrario, presta mucha atención a este giro: la entidad bancaria ya no realiza estos pagos.

Para este 2026, los encargados de poner la plata en tus manos son los operadores SuperGiros y SuRed.

Estos aliados cuentan con una red impresionante de más de 31.000 puntos de atención distribuidos tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales más apartadas.

La idea es que puedas reclamar el dinero cerca de tu hogar, sin complicaciones y, lo mejor de todo, sin esas filas interminables que tanto cansan.

Requisitos para aplicar a Colombia Mayor

Si aún no eres parte pero quieres saber si calificas, o si estás ayudando a alguien a inscribirse, recuerda que los beneficiarios deben ser colombianos que hayan vivido en el país la última década.

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Además, es fundamental estar clasificado en el Sisbén IV dentro de los grupos A, B o el subgrupo C1, y no contar con ingresos suficientes o una pensión para subsistir.

Prosperidad Social no se queda quieta y ya está trabajando en que todo sea más moderno. La meta es que, poco a poco, los abuelos puedan recibir su dinero a través de cuentas bancarias o billeteras digitales.

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Esto significa que, en el futuro cercano, el acceso será mucho más ágil, seguro y, lo más importante, sin intermediarios que puedan enredar el proceso.

Recuerda que todos estos trámites son completamente gratuitos. No le creas a nadie que te pida dinero por "ayudarte" a cobrar. Para estar siempre seguro, consulta los canales oficiales como la página web de Prosperidad Social o su canal de WhatsApp.