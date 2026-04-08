Empleados en Colombia trabajarán solo 30 horas semanales; ya hay normativa del Gobierno

Aunque el país entero habla de las 42 horas, existe un grupo de afortunados que, gracias a la letra pequeña de la normativa, ya tienen el pase VIP para trabajar solo 30 horas a la semana.

La normativa actual tiene excepciones muy claras donde el reloj se detiene mucho antes de lo habitual.

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Los protagonistas de esta historia son los trabajadores adolescentes de entre 15 y 17 años, quienes por ley tienen un límite máximo de 6 horas diarias y 30 horas semanales.



Para ellos, la jornada termina obligatoriamente a las 6:00 p. m., asegurando que el equilibrio entre estudio y labor sea sagrado.

Si estás en un sector donde el trabajo se considera insalubre o peligroso, el Gobierno tiene la potestad de ordenar una reducción adicional de tu jornada basándose en estudios técnicos.

Esto significa que, dependiendo de tu labor, podrías estar mucho menos tiempo expuesto a riesgos, manteniendo tu sueldo intacto.

Para los que ya pasaron la mayoría de edad, la flexibilidad es la nueva regla del juego. Las empresas que necesitan operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pueden organizar turnos sucesivos de apenas 6 horas diarias y 36 semanales.

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Bajo este esquema, se eliminan los recargos por trabajo suplementario siempre que no te pases del promedio. Es una jugada maestra para las compañías que buscan productividad sin agotar a su gente.

Incluso si tu empresa se ciñe al plan general, el camino hacia las 42 horas definitivas en julio de 2026 es imparable. Ya pasamos por las 47 y las 46, y el cronograma sigue bajando el ritmo para que en 2025 lleguemos a las 44 horas antes del gran final.

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Lo mejor de todo es que este cambio no viene con "tijeretazos" al bolsillo: tu salario mensual y tus beneficios legales están blindados por la Ley 2101 de 2021.

Si eres de los que prefiere la luz de la luna, hay noticias que te harán sonreír. Desde finales de 2025, el recargo nocturno cambió su horario de inicio: ya no empieza a las 9:00 p. m., sino que la fiesta del dinero extra arranca a las 7:00 p. m.

Esto significa que esas dos horas adicionales ahora valen un 35% más sobre tu hora ordinaria.

Si te toca trabajar después de las 7:00 p. m. y además te pasas de la jornada máxima, la cosa se pone aún mejor. El recargo sube al 75%, sumado al 100% de la hora extra laborada.

Para que te hagas una idea, alguien que trabaje de 10:00 p. m. a 6:00 a. m. podría ver reflejado en su cuenta mensual cerca de $1,9 millones de pesos, calculados sobre el salario mínimo vigente y las horas legales.

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¿Cuánto subirán los dominicales y festivos tras ajuste de jornada laboral?

Si decides sacrificar tu domingo de descanso, el Gobierno también tiene un plan de "cariño" para tu cuenta bancaria. Los recargos para domingos y festivos están en una escalera ascendente:

En julio de 2025 subieron al 80%.

En julio de 2026 alcanzarán el 90%.

Para julio de 2027, trabajar un festivo te dará un recargo del 100%.

Es una transformación total que busca que los colombianos recuperen su vida personal sin perder poder adquisitivo.

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La idea es simple: trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Así que, ya sea que estés en el grupo de las 30 horas por tu edad, o te estés preparando para las 42 horas generales, el tiempo libre está ganando la batalla en el calendario laboral del país.