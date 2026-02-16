Colpensiones despeja dudas sobre pagos a pensionados tras el freno al salario mínimo

La reciente decisión del Consejo de Estado de poner un freno provisional al decreto que aumentaba el salario mínimo en un 23,78 % ha generado un verdadero sismo de preguntas entre los colombianos.

Si eres uno de los más de 1,1 millones de pensionados que reciben el monto básico en el país, seguramente te estarás preguntando qué pasará con tu dinero mañana mismo.

Ante este panorama de incertidumbre, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, ha salido al paso para poner las cartas sobre la mesa y traer un mensaje de tranquilidad a todos los hogares.



Pagos garantizados y sin marcha atrás Lo primero que debes saber es que el pago de las mesadas está totalmente garantizado. No importa el ruido jurídico que escuches; la entidad cuenta con la solidez financiera y técnica para cumplir con sus obligaciones.

Una de las preguntas más frecuentes es si, debido a esta suspensión, los pensionados tendrán que devolver el dinero que ya recibieron con el aumento o si verán un recorte inmediato.

La respuesta de Dussán es un "no" rotundo: la medida no es retroactiva. Esto significa que lo que ya se te pagó se queda en tu bolsillo, y no habrá descuentos por esos giros ya efectuados.

¿Por qué se frenó el aumento del salario mínimo?

Para entender el giro que ha dado esta noticia, hay que mirar hacia el Consejo de Estado. El tribunal decidió suspender el decreto porque consideró que el Gobierno Nacional no justificó el incremento basándose en los parámetros técnicos tradicionales que exige la ley, como la inflación, la productividad y el Producto Interno Bruto (PIB).

En su lugar, el decreto original usaba conceptos nuevos como el "salario vital familiar", los cuales, según los magistrados, no tienen respaldo legal actual en el marco nacional.

Ahora, el Gobierno tiene un plazo de ocho días para emitir un nuevo decreto que sí cumpla con estas reglas técnicas.

El impacto en las cifras de jubilados El aumento del 23 % que estaba vigente cambió drásticamente el mapa de pensionados en Colombia. Antes de esta medida, había 1.029.209 personas cobrando el mínimo.

Con el alza, esa cifra saltó a 1.138.378 pensionados. Básicamente, muchos jubilados que antes ganaban un poco más del mínimo quedaron nivelados con la nueva mesada básica tras el ajuste, mientras que otros solo recibieron un aumento basado en la inflación del 5 %.

Mientras el Gobierno prepara el nuevo decreto, las mesadas continuarán pagándose bajo el esquema que defina la ley y se ajustarán operativamente una vez se emitan las nuevas normas.

La entidad ha sido clara: su responsabilidad es ajustar los procesos operativos a las normas que se vayan expidiendo, pero no tiene voz ni voto en el porcentaje final del aumento, que es competencia exclusiva del Ejecutivo.

Es fundamental recordar que los derechos pensionales son irrenunciables. Esto te da una seguridad jurídica total, ya que el Estado debe proteger tus recursos sin importar los cambios en los decretos.

Colpensiones mantiene activos todos sus canales de atención para que revises tus comprobantes de pago y resuelvas cualquier duda sobre los próximos meses.

Por ahora, la instrucción es mantener la calma: los recursos están asegurados y la entidad solo espera la luz verde normativa para proceder con los ajustes que dicte la ley. Tu pensión sigue firme, adaptándose a los tiempos legales para garantizar que recibas lo que te corresponde con total rigor técnico.

