La última publicación de Rosa Mayerly fue dedicada a su hijo: "El complemento de mi vida"

La historia de Rosa Mayerly Olaya sigue generando conmoción en Colombia. Mientras avanzan las investigaciones por su muerte ocurrida en un Homecenter de Soacha, en las últimas horas cientos de personas llegaron hasta sus redes sociales y encontraron una publicación que hoy adquiere un significado especial.

Horas antes de lo ocurrido, Rosa Mayerly compartió en su cuenta de Facebook un video protagonizado por la persona más importante de su vida: su hijo.

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Las imágenes, que inicialmente pasaron desapercibidas, hoy han conmovido a miles de usuarios que conocieron el caso y decidieron recorrer las publicaciones que la mujer compartía con frecuencia.

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El video muestra al pequeño, de aproximadamente 10 años, montando un caballo mientras de fondo suena la canción "El complemento de mi vida", del cantante vallenato Martín Elías.

Más allá de fotografías personales o mensajes cotidianos, la mayor parte del contenido estaba dedicada al crecimiento de su hijo.

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Era común verla compartir imágenes de paseos familiares, viajes, celebraciones, momentos especiales y pequeños logros del niño.

También aparecían videos disfrutando juntos de actividades al aire libre y reuniones familiares.

La última publicación de Rosa Mayerly fue dedicada a su hijo

La historia de Rosa Mayerly tomó un giro inesperado el domingo 12 de julio de 2026, cuando cumplía su jornada laboral en un Homecenter de Soacha.

Según la Fiscalía General de la Nación, un hombre identificado como Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, llegó hasta el establecimiento para insistir nuevamente en iniciar una relación sentimental con ella.

Las autoridades aclararon que no era su pareja ni su expareja, sino un hombre que presuntamente la acosaba desde hacía varios meses.

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La investigación sostiene que, después de recibir un nuevo rechazo, el hombre la atacó con un arma blanca dentro del establecimiento.

Las cámaras de seguridad registraron parte de lo ocurrido y varios clientes intentaron auxiliar a Rosa Mayerly mientras otras personas lograban retener al presunto responsable hasta la llegada de la Policía.

Rosa Mayerly recibió cuatro heridas fatales /Foto: redes sociales

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La mujer fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, pero falleció horas después debido a la gravedad de las cuatro heridas que sufrió.

Durante las audiencias, la Fiscalía reveló que el hostigamiento habría comenzado meses atrás y aseguró que el procesado desarrolló una "clara obsesión" por Rosa Mayerly.

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Incluso, el fiscal manifestó ante el juez que el hombre llegó a verla "como un objeto de su propiedad", al explicar el comportamiento que, según la investigación, mantuvo durante varios meses.

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Óscar Giovanny Marulanda fue capturado en flagrancia dentro del establecimiento, imputado por el delito de feminicidio agravado y enviado a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, mientras avanza el proceso judicial por la muerte de Rosa Mayerly Olaya.

