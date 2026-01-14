¿Dónde está el cuerpo de Yeison Jiménez? La verdad detrás del homenaje

La pregunta ¿dónde está el cuerpo de Yeison Jiménez? se convirtió en una de las más buscadas tras conocerse los detalles de su despedida. La respuesta es clara: el cuerpo del cantante de música popular ya fue cremado en Bogotá durante una ceremonia privada realizada el martes 13 de enero, en la que participaron únicamente familiares y amigos cercanos.

La cremación se llevó a cabo en horas de la tarde en el cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado al norte de la capital. Hasta allí llegó una caravana fúnebre que trasladó el féretro del artista para cumplir con el último deseo de su círculo más íntimo.



El acto se realizó sin acceso al público y bajo absoluta reserva, razón por la cual muchos seguidores comenzaron a preguntarse qué ocurría realmente con los restos del cantante.



Este procedimiento privado explica por qué, días después, durante el homenaje realizada este 14 de enero en el Movistar Arena, no hubo cuerpo presente. Aunque en el acto simbólico se dispondrán seis ataúdes, estos no contienen restos humanos. Se trata de una representación pensada para honrar la memoria de Yeison Jiménez y de las personas que lo acompañaban en el momento del accidente, sin que ello implique la presencia física de los cuerpos.

Homenaje a Yeison Jiménez RAUL ARBOLEDA/AFP

La confusión entre los asistentes y seguidores surgió precisamente por ese detalle. Muchas personas esperaban que el féretro del cantante estuviera en el escenario, pero lo cierto es que la despedida final ya se realizó de manera íntima. El evento en el Movistar Arena fue concebido como un homenaje público, musical y simbólico, no como una ceremonia fúnebre tradicional.

¿Cómo ocurrió el accidente de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026, cuando la avioneta privada en la que se movilizaba se accidentó poco después de despegar del aeropuerto de Paipa, en Boyacá. El artista viajaba junto a tres de sus músicos, además del piloto y el copiloto. Ninguno logró sobrevivir al impacto.

De acuerdo con la información conocida, la aeronave no alcanzó la altura necesaria tras el despegue y cayó en un terreno cercano a la pista, en el sector conocido como Romita. El impacto inicial y un rebote posterior provocaron graves daños en la estructura del avión. Las autoridades aeronáuticas continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las causas técnicas del siniestro.

En ese vuelo, Yeison Jiménez se dirigía a Medellín, donde tenía programada una presentación como parte de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, en el municipio de Marinilla. El concierto hacía parte de su agenda artística para ese fin de semana.

Tras confirmarse su fallecimiento, la familia decidió manejar todo el proceso con discreción. Por eso, la cremación se realizó de manera privada y el homenaje abierto al público se dejó para días después, permitiendo que miles de seguidores pudieran despedirse de él desde la música y el recuerdo.