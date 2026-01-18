Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Quién es Camila Galviz? Influencer y modelo colombiana; edad y más

¿Quién es Camila Galviz? Influencer y modelo colombiana; edad y más

Camila Galviz es una influencer y modelo colombiana cuyo nombre se volvió tendencia tras verse vinculada a un escándalo.

¿Quién es Camila Galviz?
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de ene, 2026

El nombre de Camila Galviz comenzó a sonar con fuerza en redes sociales y buscadores luego de verse involucrada en una controversia mediática relacionada con una supuesta infidelidad.

Aunque su trayectoria como influencer y modelo ya tenía presencia digital, fue este episodio el que la puso en el centro de la conversación pública y despertó el interés de miles de personas por conocer quién es realmente.

Camila Galviz es creadora de contenido, modelo e influencer activa en plataformas como Instagram, donde suele compartir imágenes de su día a día, sesiones fotográficas y mensajes personales. Su contenido se ha caracterizado por una estética cuidada, un tono directo y una interacción constante con sus seguidores, lo que le permitió construir una comunidad antes de que su nombre apareciera ligado a la polémica.

Camila Galviz, de 22 años, ha ganado visibilidad en el mundo del modelaje gracias a su trabajo con la Agencia Colombia Fashion Internacional. Su carrera despegó tras un book realizado por el fotógrafo Alexis Román en Cartago, lo que le abrió las puertas a distintos proyectos.

Sin embargo, recientemente comenzaron a circular publicaciones atribuidas a ella desde cuentas que no eran oficiales. Ante esto, Galviz decidió pronunciarse públicamente y aclarar que varios de esos contenidos no habían sido publicados por ella.

La influencer explicó que el supuesto caso de infidelidad en el que habría sido señalada como tercera en discordia surgió por rumores y no por una intención propia de figurar.

El día que Camila Galviz habló de ser amante y reveló un viaje

Antes de que estallara la polémica que la puso en tendencia, Camila Galviz ya había sido tema de conversación por una entrevista que concedió a un creador de contenido digital. En ese espacio, habló sin filtros sobre relaciones, límites personales y situaciones que, con el tiempo, hoy vuelven a circular en redes.

Durante esa charla, Galviz aseguró que no veía problema en involucrarse sentimentalmente con hombres comprometidos, afirmación que generó múltiples reacciones cuando fue difundida. Muchos la criticaron.

En esa misma entrevista, relató una experiencia concreta que llamó especialmente la atención: mencionó un viaje que realizó a Cancún. Según su versión, la situación salió a la luz cuando la esposa del hombre encontró unos boletos de viaje, lo que terminó destapando la relación.

