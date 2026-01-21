Bad Bunny en Medellín este 23: los outfits que dominarán el concierto

El concierto de Bad Bunny en Medellín este 23 de enero de 2026 no solo será uno de los eventos musicales más esperados del año, también se ha convertido en una pasarela urbana donde los asistentes ya tienen claro qué ponerse para vivir el show con comodidad y estilo. Desde días antes, en redes sociales y grupos de fans, el tema es uno solo: el outfit ideal para el concierto del 23.

El estilo que se impondrá esa noche está inspirado directamente en la estética que Bad Bunny ha venido mostrando en sus últimas giras: una mezcla de vibra caribeña, moda urbana y prendas pensadas para aguantar horas de música, baile y calor.

Outfits para hombres en el concierto de Bad Bunny del 23

Para los hombres, la clave está en la comodidad sin perder actitud. Las camisetas oversize serán protagonistas, especialmente las de colores neutros o con estampados llamativos relacionados con el artista. También se verán camisetas sin mangas y camisas abiertas, ideales para el clima de Medellín.

En la parte de abajo, los pantalones cargo, jeans anchos y bermudas amplias serán la opción más común. Estas prendas permiten moverse con facilidad durante el concierto y combinan perfecto con el estilo relajado que caracteriza a Bad Bunny.

El calzado no admite discusión: tenis cómodos. Muchos optarán por modelos clásicos blancos, mientras otros se irán por diseños más llamativos, incluyendo referencias a colaboraciones del artista con marcas reconocidas. La prioridad será aguantar de pie toda la noche.

Outfits para mujeres en el concierto del 23 en Medellín

Para las mujeres, el concierto de Bad Bunny este 23 será el espacio perfecto para mezclar moda urbana con toques atrevidos. Los tops, crop tops y camisetas amplias dominarán la escena, combinados con pantalones cargo, faldas cortas o shorts.

También se verán conjuntos ligeros, telas frescas y prendas que permitan moverse sin restricciones. Los colores vivos, los estampados tropicales y los looks inspirados en verano estarán muy presentes, siguiendo la estética que Bad Bunny ha impulsado en sus shows recientes.

En cuanto al calzado, la recomendación es clara: tenis o plataformas cómodas. Aunque algunas optarán por botas, la mayoría priorizará la estabilidad y el confort durante el evento.

Accesorios que marcarán tendencia este 23

Los accesorios serán fundamentales en los outfits del concierto del 23 de enero. Gorras, gafas de sol de colores, cadenas, bolsos pequeños y uñas pintadas completarán los looks. Todo vale, siempre que refleje personalidad y comodidad.

Un detalle importante será llevar una chaqueta ligera o buzo, especialmente para el final del concierto, cuando la temperatura suele bajar un poco en Medellín.

