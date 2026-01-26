Alerta por virus Nipah y OMS advierte riesgo de pandemia mundial; estos son los síntomas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta internacional tras la detección de varios casos del virus Nipah en India, un patógeno que preocupa por su alta letalidad y por la ausencia de tratamientos específicos o vacunas disponibles.

Los contagios recientes se registraron cerca del estado de Bengala Occidental, una región densamente poblada con alrededor de 100 millones de habitantes. De acuerdo con la información oficial, ya se han confirmado cinco casos en humanos y una persona fallecida, quien había permanecido en coma antes de su muerte. Esta situación llevó a reforzar la vigilancia sanitaria en la zona.

Puedes leer: Alerta internacional por virus mortal que afecta a gatos domésticos: síntomas y prevención



El virus Nipah es una enfermedad infecciosa que puede transmitirse de animales a humanos y también entre personas. Las autoridades sanitarias han explicado que, por ahora, no existe un medicamento específico para combatirlo. La OMS señaló que el manejo médico se basa únicamente en medidas de apoyo para aliviar los síntomas y mantener estables a los pacientes.

Además del impacto en humanos, el virus también afecta a animales, especialmente al sistema respiratorio y nervioso. La Organización Mundial de Sanidad Animal detalló que, en el caso de los cerdos, la mortalidad suele ser baja, con excepción de los lechones, que son más vulnerables.

Publicidad

Uno de los aspectos que más inquieta a los especialistas es su elevada tasa de letalidad, que puede variar entre el 40% y el 75%, según datos oficiales. Esta cifra explica por qué cada nuevo brote es observado con atención por las autoridades sanitarias internacionales.

Publicidad

Síntomas del virus Nipah Made with Google AI

Síntomas del virus Nipah

En humanos, los síntomas no siempre permiten identificar la enfermedad de manera inmediata. El virus se manifiesta como una infección respiratoria con fiebre y tos intensa. Debido a que estos signos pueden confundirse con otras afecciones, es necesario realizar pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico.

Las personas infectadas pueden presentar, en una primera etapa, fiebre, dolor de garganta y vómitos. En los cuadros más complejos, se desarrolla una enfermedad respiratoria aguda o encefalitis. En algunos casos, esta evolución puede ser rápida y llevar a un estado de coma en un plazo de 24 a 48 horas desde que aparecen los síntomas iniciales.

Puedes leer: Medicina Legal revela informe de niñas fallecidas por talio; no solo comieron frambuesas

Según los organismos de salud, la transmisión ocurre principalmente a través de animales como los murciélagos y por contacto con personas infectadas. Por esta razón, las autoridades en India han intensificado el seguimiento de contactos cercanos a los pacientes confirmados y han reforzado las medidas de control sanitario.

Publicidad

La OMS indicó que, aunque el número de casos es limitado por ahora, la situación requiere vigilancia constante. El antecedente de brotes anteriores y la capacidad del virus para propagarse hacen que cada episodio sea tomado con máxima precaución.

En Bengala Occidental y zonas cercanas, los equipos médicos trabajan en la identificación temprana de nuevos contagios y en el monitoreo de la población expuesta. Las autoridades locales también han activado protocolos de respuesta para evitar una expansión mayor del brote.

