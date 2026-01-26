Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
MURIÓ SALVO BASILE
MARÍA FERNANDA CABAL RENUNCIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Prosperidad Social inicia pagos de $400.000 para miles de jóvenes beneficiarios

Prosperidad Social inicia pagos de $400.000 para miles de jóvenes beneficiarios

Tras meses de incertidumbre el Gobierno Nacional retoma la dispersión de los giros pendientes del programa, priorizando a estudiantes con cédulas terminadas en dígitos específicos.

Prosperidad Social inicia pagos de $400.000 para miles de jóvenes beneficiarios
Prosperidad Social inicia pagos de $400.000 para miles de jóvenes beneficiarios
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

El panorama financiero para miles de estudiantes en Colombia comienza a despejarse. El Departamento para la Prosperidad Social ha confirmado el inicio de una nueva fase de pagos destinada a subsanar los retrasos que afectaron a los participantes del programa Renta Joven al cierre del año pasado.

Con un monto que supera los $400.000 pesos, esta transferencia busca aliviar la carga económica de aquellos jóvenes que, por problemas técnicos en las plataformas bancarias, no pudieron acceder a sus recursos durante el mes de diciembre.

Puedes leer: Empleados con contrato de prestación de servicios deberán pagar más en estos dos servicios

Esta medida no es menor, ya que impacta directamente a una población de 132.788 jóvenes que dependen de este incentivo para garantizar su permanencia en el sistema educativo.

La entidad ha sido enfática en que el proceso se realizará de manera escalonada, asegurando que los recursos lleguen de forma efectiva a las cuentas de los beneficiarios bajo la modalidad de abono.

Te puede interesar

  1. Subsidio de vivienda estos grupos del Sisbén pueden pedir hasta $52 millones.jpg
    Subsidio de vivienda: estos grupos del Sisbén pueden pedir hasta $52 millones
    Foto creada con Image FX
    Información de servicio

    Grupos del Sisbén que pueden acceder al Subsidio de vivienda hasta por $52 millones

  2. Link de inscripción de susidio Pilar Solidario; jugoso apoyo económico
    Link de inscripción de susidio Pilar Solidario
    Foto: @ProsperidadCol
    Economía

    Link de inscripción de subsidio Pilar Solidario; jugoso apoyo económico

¿Quiénes pueden cobrar Renta Joven?

La logística de esta entrega se ha organizado según el último dígito del documento de identidad. Desde el pasado 22 de enero, se activó la dispersión para un primer grupo compuesto por 6.687 participantes.

Aquellos jóvenes cuyas cédulas finalizan en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya están habilitados para verificar sus productos bancarios y confirmar la recepción del dinero.

Sin embargo, existe un grupo significativo que aún debe esperar. Los beneficiarios con documentos terminados en 7, 8, 9 y 0, así como algunos casos específicos de los dígitos iniciales, deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación.

Publicidad

Puedes leer: Subsidio para el grupo A del Sisbén: ayudas clave y requisitos

Prosperidad Social ha instado a estos estudiantes a revisar constantemente su correo electrónico, mensajes de texto y redes sociales institucionales, pues allí se anunciarán las fechas exactas para la siguiente etapa de distribución.

Publicidad

Este desembolso corresponde específicamente al ciclo 5 de 2025, una transferencia que quedó en vilo debido a "fallas tecnológicas" reportadas por la entidad en diciembre. Con esta acción, el Gobierno busca ponerse al día con sus compromisos y fortalecer la confianza en el sistema de subsidios nacionales.

Te puede interesar

  1. Subsidio de arrendamiento
    Requisitos de subsidio
    Imagen creada con IA
    Nación

    Subsidio de arrendamiento 2026: requisitos y cómo solicitar esta ayuda para vivienda

  2. Nuevos montos del subsidio familiar en cajas de compensación 2026
    Nuevos montos del subsidio familiar en cajas de compensación 2026
    Foto: Labs.google
    Información de servicio

    Nuevos montos del subsidio familiar en cajas de compensación 2026, ¿se ajusta al bolsillo?

¿Qué es el programa Renta Joven?

Es importante recordar que Renta Joven es la evolución del antiguo programa Jóvenes en Acción. Su propósito central no es solo la entrega de dinero, sino servir como un puente hacia la movilidad social.

El programa está diseñado para fomentar el acceso y la permanencia en la educación superior, abarcando desde niveles técnicos y tecnológicos hasta profesionales, incluyendo a los estudiantes del SENA.

Bajo la dirección actual y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el enfoque de Renta Joven está migrando hacia un modelo de asociatividad.

Publicidad

Además de la ayuda económica por concepto de matrícula, excelencia y permanencia, el programa ahora gestiona oportunidades en empleabilidad, emprendimiento y educación posgradual.

Para cualquier duda o reclamación sobre estos pagos, Prosperidad Social mantiene habilitadas sus líneas de atención, incluyendo el número gratuito nacional 01-8000-95-1100 y su canal de WhatsApp oficial.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Servicio

Renta Ciudadana

Banco Agrario

Subsidios del Gobierno