Prosperidad Social inicia pagos de $400.000 para miles de jóvenes beneficiarios

El panorama financiero para miles de estudiantes en Colombia comienza a despejarse. El Departamento para la Prosperidad Social ha confirmado el inicio de una nueva fase de pagos destinada a subsanar los retrasos que afectaron a los participantes del programa Renta Joven al cierre del año pasado.

Con un monto que supera los $400.000 pesos, esta transferencia busca aliviar la carga económica de aquellos jóvenes que, por problemas técnicos en las plataformas bancarias, no pudieron acceder a sus recursos durante el mes de diciembre.

Esta medida no es menor, ya que impacta directamente a una población de 132.788 jóvenes que dependen de este incentivo para garantizar su permanencia en el sistema educativo.



La entidad ha sido enfática en que el proceso se realizará de manera escalonada, asegurando que los recursos lleguen de forma efectiva a las cuentas de los beneficiarios bajo la modalidad de abono.

¿Quiénes pueden cobrar Renta Joven?

La logística de esta entrega se ha organizado según el último dígito del documento de identidad. Desde el pasado 22 de enero, se activó la dispersión para un primer grupo compuesto por 6.687 participantes.

Aquellos jóvenes cuyas cédulas finalizan en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya están habilitados para verificar sus productos bancarios y confirmar la recepción del dinero.

Sin embargo, existe un grupo significativo que aún debe esperar. Los beneficiarios con documentos terminados en 7, 8, 9 y 0, así como algunos casos específicos de los dígitos iniciales, deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación.

Prosperidad Social ha instado a estos estudiantes a revisar constantemente su correo electrónico, mensajes de texto y redes sociales institucionales, pues allí se anunciarán las fechas exactas para la siguiente etapa de distribución.

Este desembolso corresponde específicamente al ciclo 5 de 2025, una transferencia que quedó en vilo debido a "fallas tecnológicas" reportadas por la entidad en diciembre. Con esta acción, el Gobierno busca ponerse al día con sus compromisos y fortalecer la confianza en el sistema de subsidios nacionales.

¿Qué es el programa Renta Joven?

Es importante recordar que Renta Joven es la evolución del antiguo programa Jóvenes en Acción. Su propósito central no es solo la entrega de dinero, sino servir como un puente hacia la movilidad social.

El programa está diseñado para fomentar el acceso y la permanencia en la educación superior, abarcando desde niveles técnicos y tecnológicos hasta profesionales, incluyendo a los estudiantes del SENA.

Bajo la dirección actual y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el enfoque de Renta Joven está migrando hacia un modelo de asociatividad.

Además de la ayuda económica por concepto de matrícula, excelencia y permanencia, el programa ahora gestiona oportunidades en empleabilidad, emprendimiento y educación posgradual.

Para cualquier duda o reclamación sobre estos pagos, Prosperidad Social mantiene habilitadas sus líneas de atención, incluyendo el número gratuito nacional 01-8000-95-1100 y su canal de WhatsApp oficial.