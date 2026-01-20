Publicidad

Nuevos montos del subsidio familiar en cajas de compensación 2026, ¿se ajusta al bolsillo?

Nuevos montos del subsidio familiar en cajas de compensación 2026, ¿se ajusta al bolsillo?

Con el incremento del salario mínimo a $1.750.905, las Cajas de Compensación Familiar redefinen los topes de ingresos y montos de la cuota monetaria.

Nuevos montos del subsidio familiar en cajas de compensación 2026
Nuevos montos del subsidio familiar en cajas de compensación 2026
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

El panorama económico para los trabajadores colombianos en 2026 inicia con cambios significativos en el sistema de protección social.

Tras la actualización del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), fijado en $1.750.905, las cajas de compensación familiar han ajustado los parámetros para la entrega del subsidio familiar, una prestación económica esencial que busca, primordialmente, mitigar las cargas económicas y asegurar que los menores de edad permanezcan dentro del sistema educativo.

Puedes leer: Europa abre becas 2026 para colombianos: así puede estudiar un posgrado fuera del país

Este beneficio, que no constituye salario ni afecta el cálculo de prestaciones sociales, se rige bajo un estricto marco legal diseñado para favorecer a la clase trabajadora con menores ingresos.

Para este año, el tablero de juego cambia: quienes deseen acceder a este apoyo deberán validar sus nuevos límites salariales, los cuales están directamente anclados al incremento del salario base nacional.

¿Cuánto dinero recibirán las familias en 2026 por las cajas de compensación?

Para que un trabajador dependiente pueda postularse a la cuota monetaria, su ingreso individual no debe superar los cuatro salarios mínimos, lo que para 2026 equivale a $7.003.620.

No obstante, existe una regla adicional para los núcleos familiares: la sumatoria de los ingresos del trabajador y su cónyuge no puede sobrepasar los seis salarios mínimos, es decir, un tope de $10.505.430.

Además de la limitación salarial, es obligatorio haber cumplido con al menos 96 horas de labores durante el mes de referencia.

Puedes leer: Colegios privados y cobros en 2026: lo que sí pueden cobrar y lo que está prohibido

El monto que recibirán los beneficiarios no es uniforme en todo el territorio nacional. Según las proyecciones para 2026, la ayuda mensual oscilará entre los $53.000 y los $86.000, dependiendo exclusivamente de la región donde se encuentre afiliado el trabajador y la caja de compensación correspondiente, como Colsubsidio, Compensar, Cafam o Comfama, entre otras.

Sin embargo, existen categorías que reciben un impulso adicional:

  • Sector agropecuario: Los trabajadores de este sector verán un incremento del 15% sobre el valor ordinario de la cuota.
  • Personas con discapacidad: Para los beneficiarios con condiciones de discapacidad debidamente certificadas, el pago se eleva al doble de la cuota monetaria estándar.

¿Quiénes califican como personas a cargo en cajas de compensación?

El derecho al subsidio no es universal para todos los afiliados, sino que requiere la existencia de personas a cargo que dependan económicamente del trabajador.

La normativa vigente reconoce como tales a los hijos menores de edad, hijos con discapacidad, padres mayores de 60 años que no cuenten con una pensión, y hermanos huérfanos de padre y madre.

Es fundamental que los beneficiarios mayores de 12 años presenten anualmente sus certificados de estudio para mantener activo el beneficio, ya que el espíritu de la ley es fomentar la permanencia escolar.

La entrega de este subsidio puede materializarse no solo en dinero en efectivo, sino también a través de bonos redimibles, mercados, kits escolares o servicios de recreación y turismo,.

El proceso de postulación es una responsabilidad del trabajador, quien debe acercarse a su respectiva Caja de Compensación Familiar con la documentación requerida: formularios de afiliación, registros civiles y pruebas de dependencia económica.

Cada entidad puede disponer de plataformas digitales para la validación mediante el número de cédula, facilitando el seguimiento de los pagos.

Un dato crucial que los trabajadores suelen olvidar es la prescripción del subsidio. Según la Ley 21 de 1982 y las directrices de la Superintendencia del Subsidio Familiar, la cuota monetaria que no sea cobrada en un periodo de tres años después de su reconocimiento prescribirá, y el trabajador perderá el derecho a reclamar ese dinero.

