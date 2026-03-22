Santiago Cruz le canta la tabla a Claudia Bahamón: “Que Colombia se entere”

Arrancó como si fuera una pulla en serio, pero terminó siendo un momento que hizo reír a miles. El cantante Santiago Cruz sorprendió en redes sociales con un video en el que aparentemente hablaba sin filtro sobre Claudia Bahamón, generando todo tipo de reacciones.

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El tono del mensaje no era el típico de una broma. De hecho, parecía una crítica directa. Con palabras contundentes, el artista dio a entender que quería mostrar una cara poco conocida de la presentadora, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

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“Detrás de esa cara que enamora a Colombia entera… hay una mujer fría y cruel…”, dijo en el video, dejando a más de uno pensando que se trataba de un conflicto real entre ambos.

El video que confundió a todos

El contenido se movió rápido. Usuarios empezaron a compartirlo, comentar y hasta especular sobre lo que habría pasado entre estas dos figuras del entretenimiento colombiano.

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Detrás de todo estaba una escena mucho más simple. Días antes, Santiago Cruz había compartido un video en el que aparecía saltando cuerda en la playa, mostrando su progreso con este ejercicio.

El clip parecía normal, hasta que apareció el comentario de Claudia Bahamón. La presentadora no dejó pasar el momento y soltó una comparación que terminó siendo el origen de toda la historia.

Según relató el propio cantante, ella le escribió que su forma de saltar le recordaba al movimiento de la pata de un perro cuando le rascan la panza. Un comentario espontáneo que lo tomó por sorpresa y que, claramente, no dejó pasar.

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La “respuesta” que se volvió viral

En lugar de contestar directamente, el artista armó todo un video en tono dramático, como si estuviera revelando algo serio. El resultado fue un contenido que logró confundir a muchos en un primer momento.

Con una narrativa casi teatral, “acusó” a Bahamón de hacer comentarios pesados entre amigos, lo que generó ese primer impacto en redes.